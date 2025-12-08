Популярни
  3. Треньорът на ПСВ за Симеоне и Атлетико: Той ги направи велик клуб, защитата му е като къща

  • 8 дек 2025 | 21:16
Диего Симеоне беше похвален от треньора на ПСВ Айндховен Петер Бош, докато Атлетико Мадрид засилва стремежа си към директно класиране сред първите 8 в Шампионската лига.

Съперниците се сблъскват на стадион „Филипс“, където испанците ще се стремят да запазят непобедения си рекорд срещу нидерландския клуб, от когото никога не са губили в шест предишни срещи.

Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш
Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш

Симеоне е начело на стадион „Метрополитано“ от 2011 г. и Бош оценява това постижение.

"Изпитвам много възхищение от него. Ние сме противоположности-стилово, но ако издържиш някъде толкова дълго, си се справил много добре. Той наистина ги направи велик клуб. Те станаха шампиони, играха финали на Шампионската лига, така че свалям му шапка.

Защитата му е като къща. Те привличат много хора зад топката и това е част от плана им, въпреки че не играят толкова дефанзивно, колкото хората си мислят. Те играят малко по-различно сега, не толкова чисто дефанзивно, но все още са толкова смъртоносни в прехода, така че е изключително важно да бъдат силни във владението на топката“, заяви Бош.

След жребия, ако някой ми беше казал, че ще имаме осем точки след пет мача, нямаше да повярвам. Но ги имаме и това е фантастично. Все още не сме се класирали, което също е важно да се има предвид. Сега имаме три шанса да спечелим необходимите точки – но срещу три от най-добрите отбора", добави той, визирайки още Нюкасъл и Байерн (Мюнхен).

Атлетико ще бъде без Алекс Баена, Хосе Мария Хименес и Маркос Йоренте поради контузии, а Джони Кардосо също е под въпрос.

