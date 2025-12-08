Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Пабло Симеоне се изправи пред медиите преди сблъсъка с ПСВ Айндховен от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Мачът е във вторник вечер в Нидерландия, като преди него само точка дели двата тима. Аржентинският специалист е наясно с важността на победата срещу “филипсите” за доближаване до топ 8 в класирането.

“Срещу Барселона и Атлетик Билбао се представихме добре. Но не победихме и трябва да поздравим съперника, който успя да бъде по-добър в определени моменти от мача. Сега ни предстои двубой срещу противник, който играе добре, с треньор, чиито отбори винаги са били много офанзивни”, започна Чоло.

Този сезон Атлетико изпитва трудности при визитите си, като от десет такива има пет загуби и три ремита.

“Резултатите не бяха толкова положителни, колкото ни се искаше. Направихме много добри неща в мачовете далеч от дома. Смятам, че за да сме там, където сме през последните 14 години, със сигурност сме печелили и като гости”, отговори Симеоне.

“За мен всичко се свежда до завършващия удар. Отборът играе добри мачове. Срещу Бетис вкарахме рано... Срещу Хетафе имахме положения, но не ги реализирахме и стигнахме до 80-ата минута под напрежение...

Футболистите са свикнали да играят толкова често... Във футбола има промени в хода на самата игра. Важното е да вършиш нещата добре. Дори когато ги правиш добре, никой не ти гарантира, че ще спечелиш, но ако ги правиш зле, почти сигурно няма да успееш”, добави наставникът.

В един момента обаче пресконференцията приключи по странен начин. Холандски журналист спомена коментар, направен по-рано през деня от треньора на ПСВ Петер Бос, в който холандецът похвали Симеоне. Въпросът обаче раздразни аржентинеца. „Отговорих на това четири пъти, така че мисля, че е достатъчно“, отговори той рязко, след което стана и бързо напусна пресцентъра.