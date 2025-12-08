Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш

Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш

  • 8 дек 2025 | 20:38
  • 377
  • 0
Диего Симеоне: Нищо във футбола не ти гарантира, че ще спечелиш

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Пабло Симеоне се изправи пред медиите преди сблъсъка с ПСВ Айндховен от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Мачът е във вторник вечер в Нидерландия, като преди него само точка дели двата тима. Аржентинският специалист е наясно с важността на победата срещу “филипсите” за доближаване до топ 8 в класирането.

“Срещу Барселона и Атлетик Билбао се представихме добре. Но не победихме и трябва да поздравим съперника, който успя да бъде по-добър в определени моменти от мача. Сега ни предстои двубой срещу противник, който играе добре, с треньор, чиито отбори винаги са били много офанзивни”, започна Чоло.

Този сезон Атлетико изпитва трудности при визитите си, като от десет такива има пет загуби и три ремита.

“Резултатите не бяха толкова положителни, колкото ни се искаше. Направихме много добри неща в мачовете далеч от дома. Смятам, че за да сме там, където сме през последните 14 години, със сигурност сме печелили и като гости”, отговори Симеоне.

“За мен всичко се свежда до завършващия удар. Отборът играе добри мачове. Срещу Бетис вкарахме рано... Срещу Хетафе имахме положения, но не ги реализирахме и стигнахме до 80-ата минута под напрежение...

Футболистите са свикнали да играят толкова често... Във футбола има промени в хода на самата игра. Важното е да вършиш нещата добре. Дори когато ги правиш добре, никой не ти гарантира, че ще спечелиш, но ако ги правиш зле, почти сигурно няма да успееш”, добави наставникът.

В един момента обаче пресконференцията приключи по странен начин. Холандски журналист спомена коментар, направен по-рано през деня от треньора на ПСВ Петер Бос, в който холандецът похвали Симеоне. Въпросът обаче раздразни аржентинеца. „Отговорих на това четири пъти, така че мисля, че е достатъчно“, отговори той рязко, след което стана и бързо напусна пресцентъра.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Грип тръшна Усман Дембеле

Грип тръшна Усман Дембеле

  • 8 дек 2025 | 18:50
  • 757
  • 1
Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

  • 8 дек 2025 | 18:42
  • 936
  • 1
Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Дузпа реши мача между Пиза и Парма

  • 8 дек 2025 | 18:18
  • 621
  • 0
Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

  • 8 дек 2025 | 18:07
  • 2410
  • 1
Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 1588
  • 1
Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

  • 8 дек 2025 | 17:27
  • 908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46882
  • 246
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 26981
  • 2
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 30878
  • 85
Съставите на Торино и Милан

Съставите на Торино и Милан

  • 8 дек 2025 | 20:55
  • 508
  • 4
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 15006
  • 13
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 52629
  • 58