Габи Бортолето навъртя най-голяма сметка с катастрофите си през 2025 година

Габриел Бортолето имаше злата участ да бъде пилотът, който навъртя най-голяма сметка със своите катастрофи в рамките на сезон 2025 във Формула 1.

Според анализатори инцидентите на бразилеца са стрували на Заубер близо 4 милиона долара. Голяма част от тази сметка беше натрупана в рамките на 24 часа в домашния уикенд на Бортолето на „Интерлагос“. Първо той се разби с над 300 км/ч в края на старт-финалната права в спринта, а в състезанието на следващия ден отново катастрофи в първата обиколка на състезанието в Бразилия.

Общата сметка на Бортолето е 3 976 000 долара, а на второто място след него е Юки Цунода, чиито катастрофи са стрували на Ред Бул 3 947 000 долара. Малко изненадващо, но на третата позиция намираме световния шампион Ландо Норис, който също имаше няколко по-големи инцидента, които струваха на Макларън 2 899 000 долара. Двете по-голями катастрофи на британеца бяха в квалификацията в Джеда и на старта на спринта в Остин.

На противоположния фронт намиране Естебан Окон, Джордж Ръсел и Макс Верстапен, които са създали най-малко главоболия на своите екипи. Окон е струвал само 692 хиляди долара на Хаас, Ръсел – 475 хиляди на Мерцедес, а Верстапен – 450 хиляди на Ред Бул. Голяма част от пораженията на Верстапен дойдоха при неговия контакт с Андреа Кими Антонели в първата обиколка на Гран При на Австрия.

Сметките за поражения на всички пилоти във Формула 1 през 2025 година в щатски долари:

Габриел Бортолето – 3 976 000 Юки Цунода – 3 497 000 Ландо Норси – 2 899 000 Ланс Строл – 2 678 000 Шарл Леклер – 2 204 000 Оскар Пиастри – 2 172 000 Джак Дуън – 2 144 000 Исак Хаджар – 1 971 000 Франко Колапинто – 1 877 000 Лиам Лоусън – 1 747 000 Оливър Беарман – 1 707 000 Люис Хамилтън – 1 650 000 Карлос Сайнц – 1 532 000 Пиер Гасли – 1 327 000 Алекс Албон – 1 230 000 Нико Хюлкенберг – 1 039 000 Фернандо Алонсо – 927 000 Андреа Кими Антонели – 910 000 Естебан Окон – 692 000 Джордж Ръсел – 475 000 Макс Верстапен – 450 000

Снимки: Imago