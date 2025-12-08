Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Габи Бортолето навъртя най-голяма сметка с катастрофите си през 2025 година

Габи Бортолето навъртя най-голяма сметка с катастрофите си през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:00
  • 733
  • 0

Габриел Бортолето имаше злата участ да бъде пилотът, който навъртя най-голяма сметка със своите катастрофи в рамките на сезон 2025 във Формула 1.

Според анализатори инцидентите на бразилеца са стрували на Заубер близо 4 милиона долара. Голяма част от тази сметка беше натрупана в рамките на 24 часа в домашния уикенд на Бортолето на „Интерлагос“. Първо той се разби с над 300 км/ч в края на старт-финалната права в спринта, а в състезанието на следващия ден отново катастрофи в първата обиколка на състезанието в Бразилия.

Общата сметка на Бортолето е 3 976 000 долара, а на второто място след него е Юки Цунода, чиито катастрофи са стрували на Ред Бул 3 947 000 долара. Малко изненадващо, но на третата позиция намираме световния шампион Ландо Норис, който също имаше няколко по-големи инцидента, които струваха на Макларън 2 899 000 долара. Двете по-голями катастрофи на британеца бяха в квалификацията в Джеда и на старта на спринта в Остин.

На противоположния фронт намиране Естебан Окон, Джордж Ръсел и Макс Верстапен, които са създали най-малко главоболия на своите екипи. Окон е струвал само 692 хиляди долара на Хаас, Ръсел – 475 хиляди на Мерцедес, а Верстапен – 450 хиляди на Ред Бул. Голяма част от пораженията на Верстапен дойдоха при неговия контакт с Андреа Кими Антонели в първата обиколка на Гран При на Австрия.

Сметките за поражения на всички пилоти във Формула 1 през 2025 година в щатски долари:

  1. Габриел Бортолето – 3 976 000

  2. Юки Цунода – 3 497 000

  3. Ландо Норси – 2 899 000

  4. Ланс Строл – 2 678 000

  5. Шарл Леклер – 2 204 000

  6. Оскар Пиастри – 2 172 000

  7. Джак Дуън – 2 144 000

  8. Исак Хаджар – 1 971 000

  9. Франко Колапинто – 1 877 000

  10. Лиам Лоусън – 1 747 000

  11. Оливър Беарман – 1 707 000

  12. Люис Хамилтън – 1 650 000

  13. Карлос Сайнц – 1 532 000

  14. Пиер Гасли – 1 327 000

  15. Алекс Албон – 1 230 000

  16. Нико Хюлкенберг – 1 039 000

  17. Фернандо Алонсо – 927 000

  18. Андреа Кими Антонели – 910 000

  19. Естебан Окон – 692 000

  20. Джордж Ръсел – 475 000

  21. Макс Верстапен – 450 000

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

  • 8 дек 2025 | 13:44
  • 4757
  • 2
Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

  • 8 дек 2025 | 13:15
  • 1591
  • 5
Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

  • 8 дек 2025 | 12:40
  • 2833
  • 0
Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3724
  • 1
Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

  • 8 дек 2025 | 11:04
  • 3275
  • 0
Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 10:46
  • 1578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

  • 8 дек 2025 | 17:30
  • 11727
  • 42
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 5299
  • 0
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 813
  • 0
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 19774
  • 56
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 4745
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39901
  • 46