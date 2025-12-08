Volleyball.it: Слухове за Симеон Николов и бъдещето на Алекс Николов

“В средите на Суперлигата на Италия бързо се разпространи слух, че младият български разпределител Симеон Николов ще се присъедини към Кучине Лубе (Чивитанова), където ще се присъедини към брат си Алекс Николов, ключова фигура и символ на клуба от Марке. Това предположение почти се приема за даденост в чужбина, но в Италия има друга информация”, пише главният редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия Volleyball.it - Лука Муцоли.

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

“От Чивитанова и други италиански източници всъщност се стига до много различни версии: Симеон Николов няма да се присъедини към Лубе през следващия сезон. Очаква се младият български разпределител, който в момента играе за Локомотив (Новосибирск) – да остане в Русия, с евентуален трансфер в Зенит (Санкт Петербург). Следователно в Лубе ръководството на играта ще остане поверена на Матия Бонинфанте, върху когото клубът продължава да се фокусира и който ще остане в състава за 2026 г.”, добавят от Volleyball.it.

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

“В Чивитанова, ако не друго, истинските новини са свързани с по-големия брат: Алекс Николов е в полезрението на няколко чуждестранни клуба, като на Лубе е изпратена много сериозна финансова оферта. В очакване на конкретни развития, слуховете за двойно българско попълнение засега си остават само слухове, циркулиращи в чужбина, докато в Италия ситуацията изглежда ясна: Матия Бонинфанте остава, Симеон Николов не пристига, а бъдещето на Алекс Николов е обект на финансови оценки”, допълва Лука Муцоли.

🛒Civitanova: Rumors su Simeon Nikolov (va al San Pietroburgo?🇷🇺) agitano i media esteri, ma in Italia la Lube prosegue con Boninfante#volleymercato #Russia #rumors #Nikolov #Boninfante

👉🏻 📲 Leggi la news su https://t.co/NOTne0OiBi



Scarica l'APP Volleyball.it+

Apple… pic.twitter.com/mxteuxgW0d — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) December 8, 2025