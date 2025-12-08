Шейтанов: Сигурен съм, че ще си извадим поуки

Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов говори след равенството 0:0 срещу Добруджа в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига.

"За мен Добруджа се намира несправедливо на тази позиция. Ние не показахме най-доброто лице. Следващият мач за Купата ще бъде много труден, но вярвам, че ще можем да се възстановим и да се справим срещу Славия в следващия мач.



Справяме се доста добре. Виждате качествата на отбора и футболистите. Мога да сложа една добра оценка, но имаме още много работа за следващата част от първенството.



Сигурен съм, че ще си извадим поуки от този мач и ще покажем по-добро лице", заяви вратарят на "червените"