Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 8 дек 2025 | 01:27
  • 352
  • 0
Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Швейцарецът Марко Одермат спечели гигантския слалом в Световната купа по ски алпийски дисциплини, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Носителят на Големия кристален глобус преди това ликува в първото спускане за сезона, а сега бе над всички с резултат от 2:20.59 минути. Той изпревари с точно с 0.23 секунди италианеца Алекс Винацер и с 0.34 секунди норвежеца Хенрик Кристоферсен, който допълни местата на подиума.

Четвърти се класира Щефан Бренщайнер от Австрия, пети е бразилецът Лукас Браатен, а шест се класира Ривър Радамус от САЩ.

За Одермат победата е под номер 49 в Световната купа, като той остава и начело в генералното класиране. Швейцарецът има 445 точки. Втори е австриецът Винсент Крихмайер с 227, а трети с 218 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 8 дек 2025 | 01:01
  • 264
  • 0
Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

  • 7 дек 2025 | 18:22
  • 5111
  • 5
Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

  • 7 дек 2025 | 17:47
  • 1011
  • 0
Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

  • 7 дек 2025 | 15:52
  • 2009
  • 0
Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

  • 7 дек 2025 | 15:28
  • 1747
  • 0
Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

  • 7 дек 2025 | 11:03
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 89641
  • 544
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 17082
  • 290
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 9864
  • 5
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 11210
  • 35
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 46481
  • 86
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 36109
  • 15