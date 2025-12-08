Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Швейцарецът Марко Одермат спечели гигантския слалом в Световната купа по ски алпийски дисциплини, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Носителят на Големия кристален глобус преди това ликува в първото спускане за сезона, а сега бе над всички с резултат от 2:20.59 минути. Той изпревари с точно с 0.23 секунди италианеца Алекс Винацер и с 0.34 секунди норвежеца Хенрик Кристоферсен, който допълни местата на подиума.

Le boss Marco Odermatt signe (déjà) sa 4e victoire de la saison 👏 #ChaletClub pic.twitter.com/Ny61sLNrh4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 7, 2025

Четвърти се класира Щефан Бренщайнер от Австрия, пети е бразилецът Лукас Браатен, а шест се класира Ривър Радамус от САЩ.

За Одермат победата е под номер 49 в Световната купа, като той остава и начело в генералното класиране. Швейцарецът има 445 точки. Втори е австриецът Винсент Крихмайер с 227, а трети с 218 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages