Марко Одермат продължи с победите и в първото спускане за сезона

Швейцарецът Марко Одермат спечели първото спускане за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.
Носителят на Големия кристален глобус регистрира третата си победа от началото на кампанията, като финишира за 1:29.84 минути. Той изпревари с точно три десети от секундата американеца Райън Кохран-Сийгъл и с 0.69 секунди норвежеца Адриан Сейерстед, който допълни местата на подиума.
Четвърти се класира швейцарецът Франьо вон Алмен, пети е австриецът Винсент Крихмайер, а шест се класира италианският ветеран Доминик Парис. Те, заедно със седмия Щефан Айхбергер от Австрия, бяха единствените, които останаха на под секунда изоставане от победителя.
Малко преди края състезанието бе спряно за около 20 минути заради тежко падане на Рок Ажнох, който бе изнесен от пистата с хеликоптер. Словенецът се заби в предпазните мрежи с над 100 км/ч, а при удара каската му излетя встрани.
За Одермат победата е под номер 48 в Световната купа, като той остава и начело в генералното класиране след проведени шест старта. Швейцарецът има 300 точки. Вторе е австриецът Марко Шварц със 166, а трети със 158 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.
Следващият старт от Световната купа е в събота, отново в Бийвър Крийк, където ще има и супергигантски слалом.
Снимки: Gettyimages