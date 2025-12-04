Марко Одермат продължи с победите и в първото спускане за сезона

Швейцарецът Марко Одермат спечели първото спускане за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Носителят на Големия кристален глобус регистрира третата си победа от началото на кампанията, като финишира за 1:29.84 минути. Той изпревари с точно три десети от секундата американеца Райън Кохран-Сийгъл и с 0.69 секунди норвежеца Адриан Сейерстед, който допълни местата на подиума.

Четвърти се класира швейцарецът Франьо вон Алмен, пети е австриецът Винсент Крихмайер, а шест се класира италианският ветеран Доминик Парис. Те, заедно със седмия Щефан Айхбергер от Австрия, бяха единствените, които останаха на под секунда изоставане от победителя.

🎿🔙 El 𝒅𝒊́𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒓𝒎𝒐𝒕𝒂 versión deportes de invierno



🇨🇭 Marco Odermatt se impone, por primera vez, en la legendaria pista 'Birds of Prey' de Beaver Creek en la que también es su primera victoria en descenso de la temporada#FISAlpine #WorldCupBeaverCreek pic.twitter.com/1qXGTL7K1b — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 4, 2025

Малко преди края състезанието бе спряно за около 20 минути заради тежко падане на Рок Ажнох, който бе изнесен от пистата с хеликоптер. Словенецът се заби в предпазните мрежи с над 100 км/ч, а при удара каската му излетя встрани.

За Одермат победата е под номер 48 в Световната купа, като той остава и начело в генералното класиране след проведени шест старта. Швейцарецът има 300 точки. Вторе е австриецът Марко Шварц със 166, а трети със 158 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Следващият старт от Световната купа е в събота, отново в Бийвър Крийк, където ще има и супергигантски слалом.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages