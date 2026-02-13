Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ейнар Хедегард за Йоханес Клаебо: Нивото му е просто безумно високо

  • 13 фев 2026 | 18:44
  • 296
  • 0
Норвежкият ски бегач Йоханес Клаебо затвърди мястото си в историята на Зимните олимпийски игри, след като спечели титлата в интервалния старт на 10 километра свободен стил по време на Милано-Кортина 2026. 29-годишният Клаебо вече има осем златни олимпийски медала.

Някои конкуренти видяха в интервалния старт най-добрата възможност да победят норвежката суперзвезда, а сънародникът му Ейнар Хедегард - смятан за един от претендентите, изглеждаше готов да победи през по-голямата част от състезанието. Той обаче затрудни в последните два километра и завърши трети, на 14 секунди зад лидера.

„Това беше моят шанс да победя Клаебо. Малко е жалко, че избра точно днес да се появи и да ме победи. Нивото му е просто безумно високо“, каза Хедегарт на пресконференция, цитиран от агенция Reuters.

Следващото състезание за Йоханес Клаебо предстои в неделя в мъжката щафета 4 х 7.5 км, което би му донесло девети медал и да го направи най-успешния състезател на Зимни игри в историята.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

