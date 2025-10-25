Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шарен парад в Зьолден, Одермат с трети номер

Шарен парад в Зьолден, Одермат с трети номер

  • 25 окт 2025 | 21:24
  • 122
  • 0

Първият ден от програмата на стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Зьолден завърши с традиционния парад на феновете. Всяка година клубовете на известните скиори дефилират по главната улица на селцето, след което се определя за победител най-колоритната група. Тази година най-много овации обраха трупите, които представляваха американски и френски скиори. Иначе в неделя сутрин ще стартират мъжете в Белия керван. Носителят на Големия кристален глобус в последните четири години Марко Одермат ще стартира с трети номер. Бернщайнер е с първи стартов номер, на старт в трябва да застанат на глетчера Ретенбах 75 алпийци. Юлия Шайб пък донесе първа победа тук за Австрия от 11 години, след като триумфира в събота.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

  • 25 окт 2025 | 15:08
  • 2237
  • 0
Овечкин само на гол от номер 900

Овечкин само на гол от номер 900

  • 25 окт 2025 | 13:18
  • 906
  • 0
Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

  • 25 окт 2025 | 12:50
  • 1681
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 25 окт 2025 | 10:55
  • 372
  • 0
Звезда в биатлона бе осъдена за кражба

Звезда в биатлона бе осъдена за кражба

  • 24 окт 2025 | 19:53
  • 3080
  • 1
Федерика Бриньоне с голямо признание в Зьолден

Федерика Бриньоне с голямо признание в Зьолден

  • 24 окт 2025 | 17:43
  • 1590
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 82047
  • 157
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 22264
  • 14
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 17038
  • 16
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30348
  • 27
Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

  • 25 окт 2025 | 21:26
  • 10366
  • 12
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 4696
  • 0