Шарен парад в Зьолден, Одермат с трети номер

Първият ден от програмата на стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Зьолден завърши с традиционния парад на феновете. Всяка година клубовете на известните скиори дефилират по главната улица на селцето, след което се определя за победител най-колоритната група. Тази година най-много овации обраха трупите, които представляваха американски и френски скиори. Иначе в неделя сутрин ще стартират мъжете в Белия керван. Носителят на Големия кристален глобус в последните четири години Марко Одермат ще стартира с трети номер. Бернщайнер е с първи стартов номер, на старт в трябва да застанат на глетчера Ретенбах 75 алпийци. Юлия Шайб пък донесе първа победа тук за Австрия от 11 години, след като триумфира в събота.