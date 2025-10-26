Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Марко Одермат спечели първия старт за сезона

Марко Одермат спечели първия старт за сезона

  • 26 окт 2025 | 17:05
  • 435
  • 0

Марко Одермат стартира сезона за Световната купа в мъжките алпийски ски с победа в гигантски слалом и даде сериозна заявка за силно представяне през кампанията, чиято кулминация ще бъде Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Одермат води след първия манш в Зьолден
Одермат води след първия манш в Зьолден

Швейцарецът триумфира в Зьолден (Австрия), след като водеше с една стотна от секундата след първия манш, но увеличи преднината си във втория до 0,24 пред австриеца Марко Шварц. Трети завърши норвежеца Атли Ли Макграт с още три стотни изоставане.

Петкратният носител на Световната купа Одермат спечели трета победа в Зьолден, 27-ма в гигантския слалом и общо 46-та в кариерата си.

Силните ветрове принудиха организаторите да изместят старта по-ниско от първоначално планираното, а вторият манш беше забавен с един час поради обилен снеговалеж.

Световната купа продължава на 15 и 16 ноември със слалом за мъже и жени в Леви, Финландия.

