Одермат води след първия манш в Зьолден

Марко Одермат от Швейцария, носител на Големия кристален глобус за последните четири години, води след първия манш на гигантския слалом в Зьолден.

Това е първото състезание за Световната купа в олимпийския сезон.

Само на стотна след Одермат се нарежда Марко Щварц от Австрия, трети е Щефан Бренщайнер също от състава на домакините. Голямата звезда Лукас Пинейро Бротен, който кара за Бразилия, не завърши първия манш.

Вторият манш е с начален час 14 българско време. Времето е много променливо и това накара организаторите да коригират трасето.