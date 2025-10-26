Популярни
Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
Одермат води след първия манш в Зьолден

  • 26 окт 2025 | 12:58
  • 495
  • 0

Марко Одермат от Швейцария, носител на Големия кристален глобус за последните четири години, води след първия манш на гигантския слалом в Зьолден.

Това е първото състезание за Световната купа в олимпийския сезон.

Само на стотна след Одермат се нарежда Марко Щварц от Австрия, трети е Щефан Бренщайнер също от състава на домакините. Голямата звезда Лукас Пинейро Бротен, който кара за Бразилия, не завърши първия манш.

Вторият манш е с начален час 14 българско време. Времето е много променливо и това накара организаторите да коригират трасето.

