Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на Игрите в Милано-Кортина

Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на Игрите в Милано-Кортина

  • 13 фев 2026 | 19:54
  • 885
  • 2

Бронзовата олимпийска медалистка в индивидуалния старт по биатлон Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на 7,5 километра на Игрите в Милано-Кортина.

22-годишната Христова ще потегли втора от четирите българки по трасето в Антхолц-Антерселва в 15:57.30 часа.

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Преди нея трета ще тръгне Мария Здравкова в 15:46.30 часа.

Милена Тодорова, 14-а в дисциплината от последното Световно първенство в Ленцерхайде 2025, започва участието си в състезанието с 55-и номер в 16:12.30 часа, а последна от националките по трасето ще се пусне Валентина Димитрова. Тя е 75-а и ще стартира в 16:22.30 часа.

Първите 60 се класират за преследването на 10 километра в събота, а за участие в спринта са записани 91 състезателки.

Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе
Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 1331
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 2712
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 1578
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 971
  • 1
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 696
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 23678
  • 63
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 18676
  • 61
Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

  • 13 фев 2026 | 21:08
  • 717
  • 0
Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

  • 13 фев 2026 | 21:06
  • 886
  • 0
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 29950
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 14847
  • 7