Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на Игрите в Милано-Кортина

Бронзовата олимпийска медалистка в индивидуалния старт по биатлон Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на 7,5 километра на Игрите в Милано-Кортина.

22-годишната Христова ще потегли втора от четирите българки по трасето в Антхолц-Антерселва в 15:57.30 часа.

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Преди нея трета ще тръгне Мария Здравкова в 15:46.30 часа.

Милена Тодорова, 14-а в дисциплината от последното Световно първенство в Ленцерхайде 2025, започва участието си в състезанието с 55-и номер в 16:12.30 часа, а последна от националките по трасето ще се пусне Валентина Димитрова. Тя е 75-а и ще стартира в 16:22.30 часа.

Първите 60 се класират за преследването на 10 километра в събота, а за участие в спринта са записани 91 състезателки.

Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg