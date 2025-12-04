Фламенго подпечата титлата си в Бразилия

Фламенго е новият шампион на Бразилия. Разчитайки само на себе си, тоест на победа срещу Сеара, отборът на Филипе Луис се забави, но все пак намери пътя към вратата, пазена от Бруно, още през първото полувреме. Колумбиецът Хорхе Караскал откри бившия играч на Жил Висенте Самуел Лино в добра позиция и той отбеляза за 1:0 в 37-ата минута. Така бе даден тон за празненствата на "Маракана".

По това време на „Арена МРВ“ Палмейрас също правеше каквото можеше, като водеше с 2:0 срещу местния Атлетико Минейро. Флако Лопес в 9-ата минута и Алън в 20-ата наказаха две невероятни грешки в защитата на Гало, осигурявайки комфорт на отбора на Абел Ферейра в мач с висока степен на трудност. Витор Роке дори участва в първия гол, като уцели Еверсон, преди добавката на аржентинския национал.

Въпреки това, преди почивката, Хоакин Пикерес извърши много грубо влизане срещу добре познат на португалския футбол играч: Ренцо Саравия, бивш защитник на Порто. ВАР принуди съдията Рафаел Родриго Клайн да замени жълтия картон, който бе показал на уругваеца, с червен, и Палмейрас остана с десет души за цялото второ полувреме. Абел Ферейра изобщо не хареса решението и хвърли микрофон, който се намираше в техническата зона, надалеч.

В 72-ата минута бившият възпитаник на португалския треньор в Паулистас, Густаво Скарпа, уцели дясната греда на Карлос Мигел с далечен удар. По това време на терена беше и бившият играч на Порто Хълк. Далечните удари станаха решение за Атлетико Минейро, който започна да натиска в търсене на гол. Карлос Мигел продължаваше да прави спасявания.

Рони, също бивш играч на Палмейрас, все пак отпразнува гол 15 минути преди края, след много объркана ситуация с няколко рикошета, които извадиха вратаря от вратата. Въпреки това, ВАР показа докосване на топката с ръка от нападателя точно преди топката да влезе, което отмени гола.

На "Маракана" Фламенго поддържаше преднината си от 1:0, като Сеара беше малко убедителен в атака, а Лео Перейра беше внимателен и в защитата на Менгао, пресичайки една или друга по-заплашителна атака. Точният удар на Самуел Лино продължаваше да е достатъчен за осигуряване на шампионската титла.

Резултатът 0:3 в 81-ата минута сложи край на надеждите на Атлетико Минейро за обрат. Луиги, влязъл секунди по-рано на мястото на изтощения Витор Роке, заблуди линията за засада след пробив и пас от Жефте. Две минути по-късно 19-годишният младеж, още един бисер от школата на Палмейрас, уцели гредата.

Двата мача завършиха почти едновременно. Фламенго стана шампион. Палмейрас пък на практика си осигури второто място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages