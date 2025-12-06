Шефът на Ла Лига за Реал Мадрид: Трудно е някой да сътвори толкова много измислици

В пореден епизод на размяна на обвинения президентът на Ла Лига Хавиер Тебас разкритикува Реал Мадрид, че манипулира общественото мнение.

“Трудно е да се измислят толкова много неща, колкото го прави Реал”, написа босът на испанската лига.

“Суперлиги, които щяха да започнат „сега“, а никога не го правят, формати, които се променят на всеки няколко месеца, искове за 4,5 милиарда към УЕФА, които са юридически невъзможни и служат само за оказване на натиск, и да не говорим за телевизията на Реал Мадрид и други въпроси. Това е модел, използван от ръководителите на Реал Мадрид: милионерски заплахи за оказване на натиск, и това не е първият път“, добави Тебас.

Хавиер Тебас публично заяви, че „е трудно да се измислят толкова много неща, колкото го прави Реал Мадрид“, като същевременно отрече скорошното решение на Върховния съд да потвърждава „нито 8,8 милиона за Реал Мадрид, нито 88 милиона за някои отбори от Сегунда дивисион“. Президентът на Ла Лига увери, че „решението НЕ казва това, нито може да се направи такъв извод от него“.

Той твърди, че от “Бернабеу” са взимали участие във важни решения, а сега се правят, че това не било така: “Реал Мадрид забравя за срещите на контролния орган, бордовете на дивизиите и събранията от 2015 и 2016 г., на които представители на клуба присъстваха и на които бяха одобрени телевизионните споразумения“. Те също така забравят, че всичко това започна като примамка за клубовете от Сегунда дивисион, за да се опитат да предотвратят прилагането на Кралския указ за телевизионните права още от сезон 2015/2016“. От дълго време те водят дезинформационна кампания срещу собствените си говорители; това е моделът на техните действия“.