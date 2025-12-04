Болоня стартира защитата си на Купата на Италия с обрат

Носителят на Купата на Италия Болоня стартира успешно своята защита на трофея, след като осъществи обрат за победа с 2:1 като домакин на Парма в двубоя помежду им от 1/8-финалите на турнира.

Гостите изненадващо взеха аванс в 13-ата минута, когато Матиас Льовик пусна извеждащ пас към Бенджамин Кремаски, който се разписа с шут по земя. Впоследствие „рособлу“ взеха инициативата и така се стигна до възстановяване на равенството в 36-ата минута. Тогава първият изстрел на Джонатан Роу срещна гредата, но топката се върна при него и от добавка англичанинът отбеляза дебютния си гол за Болоня. Домакините продължиха да доминират и през втората част, но стигнаха до победно попадение чак в 89-ата минута, когато резервата Сантиаго Кастро беше точен с глава след центриране на Емил Холм.

Така Болоня се класира за четвъртфиналите на турнира, където ще бъде домакин на победителя от осминафинала между Лацио и Милан, който е по-късно тази вечер.

Снимки: Gettyimages