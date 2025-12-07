Гол в края донесе драматичен успех и прати Кристъл Палас в топ 4

Кристъл Палас успя да спечели изключително важен успех с 2:1 над Фулъм в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Еди Нкетия (20’) откри резултата в полза на гостите, но Хари Уилсън (38’) удвои в края на първата част. “Котиджърс” бяха зарадвани в началото на второто полувреме с попадение на Емил Смисът Роу, но само за да бъдат разочаровани малко след това с решение на ВАР, че е бившият играч на Арсенал е бил в засада. Победата на “орлите” бе донесена от Марк Геи в 87-ата минута. Гостите бяха без един от футболистите си във форма - Даниел Муньос, който по неофициална информация е бил арестуван за сбиване в ранните на неделния ден. Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, но след почивката възпитаниците на Оливър Гласнес почти изцяло имаха контрол върху срещата.

Срещата започна на високо темпо и с интересни ситуации. Играчите на Кристъл Палас успяха да излязат напред в резултата още в 20-ата минута, когато Адам Уортън намери по брилянтен начин Нкетия в пеналта, нападателят се освободи и с десния крак откри резултата. Двата лондонски тима продължиха да създават добри положения, но този път бе дело на домакините. В 38-ата минута прекрасно двойно подаване с Раул Хименес заложи топката на границата на наказателното поле за Хари Уилсън, който изравни.

Втората част започна с известен натиск на Фулъм и в търсен на гол. Алекс Иуоби нацели гредата след удар с глава, а Емил Смит Роу бе на точната позиция, за да направи отлична добавка и да вкара нов гол за домакините. Детайлен преглед с ВАР обаче показа, че той е бил в засада. Така се стигна до 87-ата минута, когато след изпълнение на два последователни корнера все пак Марк Геи успя да засече топката с глава в мрежата на Лено и да донесе победата на “орлите”.

С този успех Кристъл Палас измести Челси от четвъртата позиция и се настани на нея с 26 точки. За Фулъм пък това бе второ поредно поражение и те са 15-и със 17 пункта.

Снимки: Gettyimages