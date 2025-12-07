Футболист от Премиър лийг е арестуван

Известен футболист от тим от Премиър лийг, чиято самоличност не се разкрива, е бил арестуван в централен Лондон по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред. От полицията съобщиха, че инцидентът е станал в ранните часове на събота в района на Уест Енд. Властите са получили сигнал за нападение в 00:47 ч. по Гринуич. По-късно местните медии обявиха неофициално, че става дума за десния бранител на Кристъл Палас - Даниел Муньос.

Exc: A 29-year-old international footballer arrested in central London on suspicion of two counts of assault and one of affray during early hours of Saturday morning. Player bailed pending further investigation. https://t.co/5M8KbBoEYd — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) December 7, 2025

29-годишният играч е задържан на място по две обвинения в нападение и едно в участие в сбиване. Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които според полицията не са животозастрашаващи. Според информация, предоставена на BBC Sport, футболистът е освободен под гаранция, докато разследването продължава. По правни причини името му не може да бъде оповестено. Във Великобритания е рядкост полицията да обявява или потвърждава името на арестувано лице. Тази практика е въведена след разследването „Левенсън“ за британските медии през 2012 г. Според препоръките, имената на заподозрени трябва да се разкриват само при „изключителни и ясно определени обстоятелства“. Обикновено името се съобщава публично едва след повдигане на официални обвинения.