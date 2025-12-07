Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Нямах голям шанс за титлата

Пиастри: Нямах голям шанс за титлата

  • 7 дек 2025 | 18:07
  • 507
  • 0

Оскар Пиастри завърши втори в Гран При на Абу Даби, но неговият съотборник в Макларън Ландо Норис спечели световната титла във Формула 1.

„Получи се страхотен сезон, като и двамата се опитахме да спечелим един срещу друг – обясни австралиецът. – Направих всичко по силите ми, за да съм в битката за титлата, но в края нямах голям шанс.“

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

След края на Гран При на Нидерландия Пиастри имаше 34 точки аванс пред Норис в битката за титлата, но допусна обрат във втората половина на сезона срещу по-уверения и постоянен Ландо.

Зак Браун: Не беше лесно, Макс е доста труден за побеждаване
Зак Браун: Не беше лесно, Макс е доста труден за побеждаване
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

  • 7 дек 2025 | 13:42
  • 1166
  • 0
Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 13:12
  • 5222
  • 0
Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

  • 7 дек 2025 | 12:58
  • 1525
  • 1
Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

  • 7 дек 2025 | 12:47
  • 9512
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15881
  • 15
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

  • 7 дек 2025 | 11:20
  • 3432
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40430
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30353
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15720
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29964
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15881
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21918
  • 50