Пиастри: Нямах голям шанс за титлата

Оскар Пиастри завърши втори в Гран При на Абу Даби, но неговият съотборник в Макларън Ландо Норис спечели световната титла във Формула 1.

„Получи се страхотен сезон, като и двамата се опитахме да спечелим един срещу друг – обясни австралиецът. – Направих всичко по силите ми, за да съм в битката за титлата, но в края нямах голям шанс.“

След края на Гран При на Нидерландия Пиастри имаше 34 точки аванс пред Норис в битката за титлата, но допусна обрат във втората половина на сезона срещу по-уверения и постоянен Ландо.

