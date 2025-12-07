Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Стела: Бих казал, че всичко мина по план

Андреа Стела: Бих казал, че всичко мина по план

  • 7 дек 2025 | 17:58
  • 274
  • 0

Ръководителят на екипа на Маклрън Андреа Стела заяви, че всичко в Гран При на Абу Даби е минал според плана на британския тим, включително и атака на Оскар Пиастри срещу Ландо Норис в първата обиколка.

Тогава австралиецът атакува от външната страна на деветия завой, въпреки че беше с твърдите гуми в първия стинт. Стела обаче обясни, че този уикенд в Макларън са имали доста разговори, в които са подчертавали, че всички между Норис и Пиастри трябва да бъде сигурно. Това даде резултат и в крайна сметка британецът грабна първата си световна титла, финиширайки трети на „Яс Марина“.

„Този уикенд имахме повече от един разговор с нашите пилоти. Знаехме, че в първата обиколка може да има размяна на позиции и ние не искахме да пречим на това, но им казахме, че повече отвсякога тя трябва да внимават.

„Мисля, че маневрата на беше безопасна. Беше интересно да пуснем с Оскар да се опит да догони Макс с твърдите гуми. Това дори беше в интерес на Ландо в известна степен. Винаги е много нервиращо, но всъщност имаше много подготовка. Бих казал, че всичко мина по план“, заяви Стела.

Снимки: Gettyimages

