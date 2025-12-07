Треньорът на Верона след първата победа: Най-накрая бяхме ефективни в реализирането на положенията си

Старши треньорът на Верона Паоло Дзанети коментира победата с 3:1 над Аталанта в домакинския мач от 14-ия кръг на италианското първенство.

Верона дочака първа победа

„Представянето беше отвъд всяческите похвали и така трябваше да бъде срещу отбор на Аталанта в отлична форма. Не е първият път, когато играем толкова добре, но най-накрая бяхме ефективни в реализирането на положенията си. Чувствам, че играчите оправдаха избора ми. Това е клуб с високи изисквания и феновете заслужават повече от резултатите, които показахме. Феновете ни подкрепяха от началото до края и създадохме различна енергия. Целта ми е да помогна на този отбор, не се интересувам от личната си ситуация“, цитира Sky Sport думите на Дзанети.

Верона си осигури първата победа в първенството за сезон 2025/26. Тимът има девет точки от 14 мача и в момента е 19-ти в класирането.

