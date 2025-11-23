Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Парма
  Парма спечели битката на дъното

Парма спечели битката на дъното

  • 23 ное 2025 | 15:57
Парма записа първата си победа като гост в Серия А от началото на сезона, след като спечели с 2:1 срещу Верона. Домакините, които още нямат успех в първенството, се озоваха на последно място в класирането.

Тимът на Паоло Санети започна отлично двубоя и създаде няколко положения. Вратарят на гостите Корви, който бе заменил контузения Сузуки, имаше решителна намеса още във втората минута. Гифт Орбан прати топката в мрежата му в осмата минута, но попадението бе отменено поради засада. При следващата възможност, която се откри пред нигериеца, той прати топката покрай вратата. Въпреки че отстъпваше игрово, Парма поведе в 18-ата минута. Удар на Оливер Сьонренсен отблизо срещна горната греда, но топката отиде при Матео Пелегрино и той с глава откри резултата.

След като изостана в резултата, Верона не успяваше да създаде много в предни позиции. Домакините изравниха в 65-ата минута. Москера се пребори за една топка, напредна и намери Джоване, а топката се отклони в него след намеса на бранител и се озова в мрежата. Авторът на гола бе замесен и в следващото попадение, но то бе за гостите. Бразилецът направи опит да върне топката към вратаря по безумен начин и изведе Пелегрино сам срещу стража, а нападателят на Парма красиво прехвърли Монтипо.



