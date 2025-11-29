Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Дженоа обърна последния за първия си успех при Де Роси

Дженоа обърна последния за първия си успех при Де Роси

  • 29 ное 2025 | 18:45
  • 271
  • 0
Дженоа обърна последния за първия си успех при Де Роси

Отборът на Дженоа записа първата си победа под ръководството на Даниеле Де Роси, след като осъществи обрат и спечели с 2:1 като домакин на Верона в двубоя помежду им от 13-ия кръг на Серия "А". Така „грифоните“ са непобедени в последните си четири мача, докато техният опонент остава без шампионатен успех през този сезон.

Гостите първи успяха да стигнат до попадение, като това стана в 21-вата минута. Тогава Даниел Москера нахлу в наказателното поле и пусна пас към Рафик Белгали, който се разписа с удар отблизо. Това мотивира генуезци, които успяха да изравнят в 40-ата минута, когато Лоренцо Коломбо беше точен след центриране на Витиня. Те дори съумяха да постигнат пълен обрат в 62-рата минута, когато при центриране от пряк свободен удар Лео Йостигор нацели близката греда с изстрела си с глава, но Мортен Торсби направи добавка с глава за победния гол на своя тим. „Мастифите“ пък можеха да избегнат поражението в 84-тата минута, но тогава ударът с глава на  Мартин Фрезе беше спрян от напречната греда, а последвалите изстрели на неговите съотборници бяха блокирани.

Така Дженоа се измъкна от зоната на изпадащите и се придвижи до 15-ото място на класирането с актив от 11 точки, докато Верона остава на последната 20-а позиция със своите 6 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трент преобърна представата за себе си в Реал Мадрид

Трент преобърна представата за себе си в Реал Мадрид

  • 29 ное 2025 | 12:28
  • 11344
  • 13
Кевин-Принс Боатенг: Ако Меси беше казал "не", нямаше да подпиша с Барселона

Кевин-Принс Боатенг: Ако Меси беше казал "не", нямаше да подпиша с Барселона

  • 29 ное 2025 | 12:18
  • 6817
  • 15
Уникално в света: Реал Мадрид пуска ексклузивна колекция от диаманти

Уникално в света: Реал Мадрид пуска ексклузивна колекция от диаманти

  • 29 ное 2025 | 12:05
  • 1674
  • 5
Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 09:47
  • 4729
  • 0
Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

  • 29 ное 2025 | 09:43
  • 2011
  • 1
Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението

Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението

  • 29 ное 2025 | 09:22
  • 6992
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 42428
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34617
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9572
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8340
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33325
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21525
  • 8