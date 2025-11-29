Дженоа обърна последния за първия си успех при Де Роси

Отборът на Дженоа записа първата си победа под ръководството на Даниеле Де Роси, след като осъществи обрат и спечели с 2:1 като домакин на Верона в двубоя помежду им от 13-ия кръг на Серия "А". Така „грифоните“ са непобедени в последните си четири мача, докато техният опонент остава без шампионатен успех през този сезон.

Гостите първи успяха да стигнат до попадение, като това стана в 21-вата минута. Тогава Даниел Москера нахлу в наказателното поле и пусна пас към Рафик Белгали, който се разписа с удар отблизо. Това мотивира генуезци, които успяха да изравнят в 40-ата минута, когато Лоренцо Коломбо беше точен след центриране на Витиня. Те дори съумяха да постигнат пълен обрат в 62-рата минута, когато при центриране от пряк свободен удар Лео Йостигор нацели близката греда с изстрела си с глава, но Мортен Торсби направи добавка с глава за победния гол на своя тим. „Мастифите“ пък можеха да избегнат поражението в 84-тата минута, но тогава ударът с глава на Мартин Фрезе беше спрян от напречната греда, а последвалите изстрели на неговите съотборници бяха блокирани.

Така Дженоа се измъкна от зоната на изпадащите и се придвижи до 15-ото място на класирането с актив от 11 точки, докато Верона остава на последната 20-а позиция със своите 6 пункта.

