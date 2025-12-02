Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

Днес отборът на Марек ще изиграе предпоследния си мач за годината. Дупнишкият тим гостува на дублиращия състав на Лудогорец, а двубоят на база "Гнездо на орли" е от 14:00 часа. След тази среща предстои още една, отново гостуване, но този път на Спортист (Своге).

За сблъсъка в Разград в групата се завръща защитникът Христо Каймакански, чието наказание изтече. Каймакански ще играе с допълнително вдъхновение, след като само преди дни стана баща за първи път.

В лагера на Марек настроението е за победа срещу младия отбор на Лудогорец II, който обаче може да разчита на подкрепления и от първия тим на шампионите.