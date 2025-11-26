Популярни
  "Бончук" протече - държавата бави одобрените пари за ремонт

  • 26 ное 2025 | 14:01
  • 647
  • 2
Вътрешните помещения на стадион „Бончук“ са наводнени от проливните дъждове през последните дни, помощен персонал се бори безуспешно с кофи, легени и парцали да отводнява помещенията, част от мазилката се срути, а ламинатът и паркетът по кабинетите се подул. От Марек и Общината вече втора година очакват аванс по одобрен проект на стойност 2,4 милиона лева за ремонт и подобрения на стадион “Бончук”. Няма яснота защо преводът се бави, с който да започне крайно наложителния ремонт на митичния стадион в Дупница.

"Време е държавата да чуе Дупница:Стадион Бончук чака,а Марек продължава да се бори. Община Дупница вече над една година чака,да бъде преведен аванса за одобрения проект за градския стадион.От страна на държавата отговорите остават бавни,неясни и разтеглени във времето. Междувременно отборът на Марек-един от символите на града-вече две поредни години играе бараж за влизане в Първа лига с 80/90% местни момчета,които се борят с името ба Дупница на гърдите си. Докато на терена Марек показва характер и потенциал,съоръжението на което тренира и посреща феновете си се руши все повече. Вътрешните помещения направо текат при дъжд,все едно няма покрив,а по терена все още се опъват маркучи,поради липса на поливна система. Условията не отговарят нито на изискванията за професионален футбол,нито на уважението,което клуб с такава история заслужава. Дупница и Марек не просят- те настояват за справедливото:нормални условия за спорт,безопасен стадион и шанс за местните момчета да се развиват и да продължат да прославят града. От държавните институции вече се очакват не обещания,а действия. Време е Бончук да придобие подобаващ вид! Време е държавата да си свърши работата!", написаха от Общината.

