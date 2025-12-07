Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

Българките завършиха извън топ 30 в преследването на 10 километра при жените в първия кръг за сезона в Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерзунд, а победителка стана Лиза-Тереза Хаузер (Австрия).

31-годишната Хаузер стреля без грешка в четирите стрелби и измина трасето за 30:14.2 минути, постигайки първия си успех в Световната купа от близо три години насам, след силен финален щурм.

Втора завърши финландката Суви Минкинен, която преди два дни ликува в спринта на 7.5 километра, след като допусна един пропуск при последната стрелба и записа пасив от 2.5 секунди. Трета се нареди Анна Магнусон (Швеция) с една грешка при първата стрелба и изоставане от 31.8 секунди. Магнусон беше втора в спринта при дамите в петък.

Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

От българките най-предно класиране постигна Милена Тодорова, която финишира на 31-о място с две грешки и изоставане от 2:34.2 минути, следвана от 32-ата в преследването Лора Христова - без грешка при стрелбата, но на 2:37.5 секунди от победителката. Третата българка в днешното състезание Валентина Димитрова се класира на 46-о място, след като допусна 3 грешки и пасив от 3:58.8 секунди.

След три старта в генералното класиране в Световната купо по биатлон при жените води Суви Минкинен със 191 точки, пред шведката Магнусон със 174 и завършилата на четвърта позиция днес Камил Бене от Франция със 148 точки. Лора Христова и Валентина Димитрова делят 35-о-36-о място с по 27 точки, а Милена Тодорова е 51-а с 10 точки.

Актуалната носителка на Световната купа Франциска Пройс (Германия) не участва в преследването в Йостерзунд заради заболяване.

Снимки: Gettyimages