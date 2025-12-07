Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

  • 7 дек 2025 | 15:52
  • 574
  • 0
Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

Българките завършиха извън топ 30 в преследването на 10 километра при жените в първия кръг за сезона в Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерзунд, а победителка стана Лиза-Тереза Хаузер (Австрия).

31-годишната Хаузер стреля без грешка в четирите стрелби и измина трасето за 30:14.2 минути, постигайки първия си успех в Световната купа от близо три години насам, след силен финален щурм.

Двоен норвежки триумф в Йостерзунд, кошмарен ден за българите
Двоен норвежки триумф в Йостерзунд, кошмарен ден за българите

Втора завърши финландката Суви Минкинен, която преди два дни ликува в спринта на 7.5 километра, след като допусна един пропуск при последната стрелба и записа пасив от 2.5 секунди. Трета се нареди Анна Магнусон (Швеция) с една грешка при първата стрелба и изоставане от 31.8 секунди. Магнусон беше втора в спринта при дамите в петък.

Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а
Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

От българките най-предно класиране постигна Милена Тодорова, която финишира на 31-о място с две грешки и изоставане от 2:34.2 минути, следвана от 32-ата в преследването Лора Христова - без грешка при стрелбата, но на 2:37.5 секунди от победителката. Третата българка в днешното състезание Валентина Димитрова се класира на 46-о място, след като допусна 3 грешки и пасив от 3:58.8 секунди.

След три старта в генералното класиране в Световната купо по биатлон при жените води Суви Минкинен със 191 точки, пред шведката Магнусон със 174 и завършилата на четвърта позиция днес Камил Бене от Франция със 148 точки. Лора Христова и Валентина Димитрова делят 35-о-36-о място с по 27 точки, а Милена Тодорова е 51-а с 10 точки.

Актуалната носителка на Световната купа Франциска Пройс (Германия) не участва в преследването в Йостерзунд заради заболяване.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

  • 7 дек 2025 | 11:03
  • 381
  • 0
Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

  • 7 дек 2025 | 09:05
  • 981
  • 1
Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 6 дек 2025 | 23:11
  • 1880
  • 0
Полонара запали олимпийския огън

Полонара запали олимпийския огън

  • 6 дек 2025 | 21:04
  • 1356
  • 0
Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

  • 6 дек 2025 | 19:13
  • 1339
  • 0
Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

  • 6 дек 2025 | 18:27
  • 571
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

  • 7 дек 2025 | 17:01
  • 15190
  • 95
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 19420
  • 31
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 10948
  • 3
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 26259
  • 11
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 12760
  • 13
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18286
  • 46