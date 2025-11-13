Нов скандал в женския френски биатлон

Френската биатлонистка Жан Ришар умишлено е променила настройките на пушката на съотборничката си Осеан Мишелон в края на сезон 2024/2025, съобщават френските медии „Dicodusport“ и „Le Dauphinе“.

Ришар тайно е боравила с оръжието на съотборничката си. Олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше е станала свидетел на сцената и е хванала Ришар на мястото на инцидента.

Това се е случило преди състезание в края на миналия сезон. Ришар отрече да е извършила нещо нередно, но пропусна началото на летните тренировки с френския национален отбор. Конфликтът е бил разрешен в рамките на отбора.

23-годишната Ришар е победителка в стартове в Световната купа.

Международният сезон в биатлона започва в края на ноември. Олимпийските игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година.