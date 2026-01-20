МакКинън записа 2 гола и асистенция, за да достигне 1100 точки в НХЛ

Центърът Нейтън Маккинън достигна границата от 1 100 точки в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като записа два гола и асистенция за победаud на Колорадо Аваланш с 5:2 срещу Вашингтон Кепиталс в мач от редовния сезон.

С 34-ия си успех за сезона Колорадо записа 76-ата си точка и води убедително в Централната дивизия, Западната конференция и НХЛ като цяло. Вашингтон пък е с 54 пункта и за момента е извън плейофните позиции на изток.

"Sometimes all you need is Nathan MacKinnon." pic.twitter.com/NxkPtpZhaj — Colorado Avalanche (@Avalanche) January 19, 2026

Маккинън води при реализаторите с 38 попадения и е равен с Конър Макдейвид от Едмънтън Ойлърс по точки с 85.

Виктор Олофсон помогна за победата над Вашингтон с гол и асистенция, а Паркър Кели и Артури Лехконен добавиха останалите шайби във вратата на Капс.

Валери Ничушкин не игра заради контузия в горната част на тялото, която получи след автомобилна катастрофа на път за пързалката преди мача.

Итън Франк отбеляза гол и направи асистенция, Якоб Хихрун отбеляза гол, а Чарли Линдгрен направи 39 спасявания за Кепитълс (24-20-6), които загубиха три поредни мача и имат баланс 2-5-0 в последните си седем мача.