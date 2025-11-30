Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Смесената щафета по биатлон на България завърши на 13-о място в Йостерзунд

Смесената щафета по биатлон на България завърши на 13-о място в Йостерзунд

  • 30 ное 2025 | 20:41
  • 437
  • 0
Смесената щафета по биатлон на България завърши на 13-о място в Йостерзунд

Българската смесена щафета на 4 по 6 км завърши на 13-о място в първото си състезание през новия сезон в Световната купа по биатлон, а Франция постигна убедителна победа на трасето в Йостерзунд, Швеция.

Българите бяха на 22-о място след двете стрелби на Васил Зашев, който допусна четири грешки. Владимир Илиев обаче бе неточен само веднъж и напредна до 20-а позиция, след което последва големият скок при дамите. Отлично ски бягане на Милена Тодорова нареди българската щафета на 12-о място при предаването към Лора Христова, която бе безгрешна в стрелбата и загуби само една позиция до крайната 13-а.

Милена Тодорова и Владо Илиев: Нашият живот е биатлон, но на първо място сме родители
Милена Тодорова и Владо Илиев: Нашият живот е биатлон, но на първо място сме родители

България завърши с допълнителни патрона и пасив от 3:21.3 минути от победителя Франция, който бе в звезден състав с Емилиен Жаклен, Ерик Перо, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно. Френският квартет завърши за 1:05:16.5 часа, изпреварвайки с 25.2 секунди италианците Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вийрер и Лиза Витоци. Французите бяха победители и в женската щафета в събота.

Третото място остана за победителите в мъжката щафета от Норвегия, които бяха в състав Ендре Стрьомсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Офигстад Нотен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Втората класическа смесена щафета е насрочена за 24 янаури в Чехия, а последната с точки за Световната купа е в Естония на 15 март.

По-рано днес Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Йостерзунд.

Федерацията по биатлон отличи заслужителите състезатели през изминалия сезон
Федерацията по биатлон отличи заслужителите състезатели през изминалия сезон
Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато

Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато

  • 30 ное 2025 | 17:16
  • 736
  • 0
Успех в Италия за Марко Семерджиев

Успех в Италия за Марко Семерджиев

  • 30 ное 2025 | 17:00
  • 487
  • 0
Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър

Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър

  • 30 ное 2025 | 16:53
  • 393
  • 0
Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа

Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа

  • 30 ное 2025 | 16:14
  • 1092
  • 0
Амундсен спечели масовия старт, Клаебо псува в ефир след края му

Амундсен спечели масовия старт, Клаебо псува в ефир след края му

  • 30 ное 2025 | 13:38
  • 934
  • 0
Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

  • 30 ное 2025 | 11:45
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 86191
  • 535
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37524
  • 38
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 48615
  • 125
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 33055
  • 29
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 17240
  • 110
Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1293
  • 15