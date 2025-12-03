Популярни
Двоен норвежки триумф в Йостерзунд, кошмарен ден за българите

  • 3 дек 2025 | 18:16
  • 1165
  • 1
Двоен норвежки триумф в Йостерзунд, кошмарен ден за българите

Йохан-Олав Ботън спечели своята първа победа в Световната купа по биатлон, след като триумфира по доминантен начин в индивиндуалния старт на 20 километра в шведския зимен център Йостерзунд.

Норвежецът беше перфектен на огневия рубеж, поваляйки всичките си 20 мишени и с време от 46:49.4 той победи с 57.7 секунди своя сънародник Мартин Улдал, който също беше с 20/20. Трети на точно минута зад победителя завърши представителят на домакините Себастиан Самуелсон, който допусна една грешка във втората си стрелба от положение легнал.

Още два норвежци Сиверт Гуторм Бакен и Стурла Холм Лагрейд завършиха четвърти и пети, като и двамата направиха по един пропуск в своите стрелби. Те изостанаха на съответно 1:41.3 и 2:105 от победителя, но това масивно присъствие на норвежци в топ 5 показва, че Викингите не усещат много загубата на братята Бьо, които се оттеглиха от спорта в края на миналия сезон.

За българските биатлонисти днешния ден беше трагичен, като най-добре от тях се представи Антон Синапов, който обаче завърши едва 78-ми. 32-годишният състезател от Чепеларе изостана със 7:38.6 от победителя, след като натрупа общо три наказателни минути, след като допусна три пропуска на рубежа.

Владимир Илиев, който през 2019 година в Йостерзунд спечели сребърния медал на Световното първенство в тази дисциплина, днес завърши чак 83-ти, след като допусна общо шест грешки в своите четири стрелби. Васил Зашев се класира 90-ти с пет пропуска, а на последната 102-ра позиция се нареди Константин Василев, който беше най-слабият стрелец днес, допускайки цели 10 грешки.

Световната купа по биатлон в Йостерзунд продължава в петък с женския спринт на 7.5 километра, който ще стартира в 17:00 часа българско време. В събота от 17:30 часа на старта за своя спринт на 10 километра ще застанат и мъжете, а в неделя, съответно от 14:15 и 16:20 часа, са предвидени преследванията за жени и мъже.

Снимки: Imago

