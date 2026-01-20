Акулите победиха Пантерите, провалиха завръщането на Ткачук

Сан Хосе Шаркс вкараха три гола през втория период по пътя към победата с 4:1 над Флорида Мантерс в “Американ Банк Арена” тази нов и провалиха завръщането на Матю Ткачук.

Нападателят на Пантерите не беше играл този сезон, след като претърпя операция за спортна херния на 22 август.

Vincent Desharnais lays the boom on Matthew Tkachuk! 💥 pic.twitter.com/RgdymMocN6 — NHL (@NHL) January 19, 2026

“Беше хубаво отново да съм там, почувствах облекчение”, заяви Ткачук, който отправи три удара за 20:58 престой на леда.

Уил Смит, Венсан Дешарне и Марио Фераро вкараха през втория период, Игор Чернишов и Майкъл Миса допринесоха с по две асистенции, а Алекс Неделкович направи 35 спасявания за Сан Хосе (25-20-3), който спечели пет от последните си седем мача.

Еету Луостаринен отбеляза, а Сергей Бобровски направи 24 спасявания за отбора на Флорида (25-20-3), който загуби два от последните си три мача.

“Акулите пък спечелиха във Флорида за първи път от 1 декември 2017 година.