Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 8462
  • 12

Голмайсторът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало даде интервю пред Sportal.bg в Анталия, където тече зимният лагер на тима на Иван Стоянов. Нападателят от Мавритания призна, че е добър приятел с колегата си от Левски Мустафа Сангаре. Диало добави, че София не се различава много от Париж и че се чувства добре в българската столица.

Каква е атмосферата в ЦСКА 1948?
– Атмосферата и единността на футболистите е добра, но определени решения на администрацията тровят отбора.

Имаш ли прякор?
– Да, всички играчи в клуба ме наричат МамаГол.

Знаеш ли някои думи на български?
– Знам "Да", "Добре", "Как си?", "К'во става?", ха-ха.

Как се чувстваш в София? Харесваш ли българската храна, музиката?
– Харесвам града, защото атмосферата е много хубава и не ми е трудно в София, защото не е толкова различно от Париж. Големите молове, изобилието от ресторанти. Хубаво е в София!

Колко гола искаш да реализираш след паузата?
– Ами не знам... Ако имам шанс да вкарам попадение, го правя, но обичам да помагам на отбора и съотборниците си и се стремя към това. Голаджия съм, но обичам и да асистирам, просто обичам да побеждавам. Затова и не ми е важно кой е отбелязал.

Какво мислиш за останалите претенденти Левски, Лудогорец, ЦСКА?
– Имат страхотни отбори. Левски са много добри, харесвам стила им на игра. Имат много добър нападател - Сангаре. Той е мой добър приятел. Лудогорец имат опит, действащ шампион са. А ЦСКА са много труден опонент, имат нови играчи, като Исак Соле, който е много добър футболист.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски (Карлово) взе опитен нападател

Левски (Карлово) взе опитен нападател

  • 20 яну 2026 | 07:34
  • 854
  • 0
Първа тренировка за Волов-Шумен 2007 (програмата за контролите)

Първа тренировка за Волов-Шумен 2007 (програмата за контролите)

  • 20 яну 2026 | 07:03
  • 586
  • 0
Българите във Визела вече са трима

Българите във Визела вече са трима

  • 20 яну 2026 | 03:22
  • 7415
  • 0
Бивш капитан на ЦСКА подписа със средняк в Люксембург

Бивш капитан на ЦСКА подписа със средняк в Люксембург

  • 20 яну 2026 | 03:05
  • 6838
  • 1
Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора

Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора

  • 20 яну 2026 | 01:06
  • 1247
  • 0
Отборът на Краев повали лидера в Израел

Отборът на Краев повали лидера в Израел

  • 19 яну 2026 | 22:12
  • 5405
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 934
  • 0
Александър Димитров дава брифинг в Анталия - очаквайте на живо!

Александър Димитров дава брифинг в Анталия - очаквайте на живо!

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 771
  • 1
Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

  • 20 яну 2026 | 05:45
  • 8187
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 117307
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 2916
  • 0