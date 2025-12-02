Популярни
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

  2 дек 2025 | 18:25
  • 673
  • 0
Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

Италианката Доротея Вирер спечели първия индивидуален старт за новия сезон от Световната купа по биатлон, след като триумфира в индивидуалната дисциплина на 15 километра за жени в шведския зимен център Йостерзунд.

Вирер измина трасето за 43:08.0 минути като допусна две грешки в четирите стрелби. Втора на едва 3 стотни от секундата остана Соня Лейнамо (Финландия) с една пропусната мишена, а трета е Камил Бене (Франция) с пасив от 8.4 секунди и с един пропуск на рубежа.

От българките най-силно се представи Лора Христова, която е 23-а с две грешки и на 2:38.5 минути. Тя беше девета след втората стрелба, но в следващите две не успя да повали по една мишена.

Валентина Димитрова е 31-а с два пропусна и пасив от 3:29.7 минути, Мария Здравкова е 48-а с три грешки и на 4:43.4, а Милена Тодорова завърши 71-а, след като имаше лош ден в стрелбата и със 7 неуспешни изстрела остана на 6:27.8 минути след победителката.

Спортният арбитражен съд отсъди в полза на Русия и Беларус за Зимната олимпиада
Спортният арбитражен съд отсъди в полза на Русия и Беларус за Зимната олимпиада

В състезанието стартираха 103 биатлонистки. Утре в Йостерсунд предстои индивидуалната дисциплина на 20 км за мъже с българско участие.

Снимки: Imago

