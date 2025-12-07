Популярни
Евроучастник от Бундеслигата има нов треньор

  • 7 дек 2025 | 15:51
  • 475
  • 0
Евроучастник от Бундеслигата има нов треньор

Урс Фишер е новият старши треньор на Майнц, съобщават от германския елитен клуб в неделя. Договорът на специалиста е до лятото на 2028 година. Очаква се 59-годишният Фишер да дебютира начело на новия си отбор следващия вторник в двубоя срещу Лех Познан от основната фаза в Лигата на конференциите.

Миналата сряда Майнц се раздели с наставника Бо Хенриксен. Временният треньор Бенямин Хофман води тима при загубата с 0:1 у дома срещу Борусия Мьонхенгладбах в Първа Бундеслига преди два дни.   Майнц няма победа в първенството от септември. Отборът от областта Рейнланд-Пфалц се намира на 18-то място в класирането с актив от само 6 точки след един успех и три равенства. 

Урс Фишер води Унион Берлин в периода 2018-2023 година. Специалистът класира столичани за първи път в елита на футбола в Германия, а след това Унион дебютира и в Шампионската лига.

