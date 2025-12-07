Евроучастник от Бундеслигата има нов треньор

Урс Фишер е новият старши треньор на Майнц, съобщават от германския елитен клуб в неделя. Договорът на специалиста е до лятото на 2028 година. Очаква се 59-годишният Фишер да дебютира начело на новия си отбор следващия вторник в двубоя срещу Лех Познан от основната фаза в Лигата на конференциите.

Unser neuer Trainer: Urs Fischer



Der Schweizer hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Mit Urs Fischer wechselt auch sein langjähriger Co-Trainer Markus Hoffmann (53) sowie Videoanalyst Sebastian Podsiadly (34) zu uns.



Herzlich Willkommen, Urs! pic.twitter.com/PIqslSMkt8 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 7, 2025

Миналата сряда Майнц се раздели с наставника Бо Хенриксен. Временният треньор Бенямин Хофман води тима при загубата с 0:1 у дома срещу Борусия Мьонхенгладбах в Първа Бундеслига преди два дни. Майнц няма победа в първенството от септември. Отборът от областта Рейнланд-Пфалц се намира на 18-то място в класирането с актив от само 6 точки след един успех и три равенства.

Урс Фишер води Унион Берлин в периода 2018-2023 година. Специалистът класира столичани за първи път в елита на футбола в Германия, а след това Унион дебютира и в Шампионската лига.

