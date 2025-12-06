Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

Тотнъм записа първа домакинска победа в Премиър Лийг от август насам. “Шпорите” победиха с 2:0 бившия отбор на Томас Франк Брентфорд. В основата на успеха им бе Чави Симонс. Нидерландецът асистира на Ричарлисон за първия гол в мача в 25-ата минута, а след това се разписа след великолепен индивидуален пробив малко преди почивката. За Тотнъм това бе едва втора победа на своя стадион в първенството за сезона и едва четвърта за годината.

Вратарят на домакините Викарио направи важно спасяване след удар на голмайстора на гостите Игор Тиаго от малък ъгъл. Малко след тази ситуация “шпорите” поведоха. Симонс бе изведен зад защитата от Педро Поро и намери Ричарлисон пред опразнената врата. Две минути преди края на първото полувреме бившият играч на РБ Лайпциг получи топката в собствената си половина и след индивидуален пробив стигна пред вратата и с прецизен удар преодоля Келъхър.

Before today... Tottenham's last Premier League win was on 26 October and their last home win was on 16 August 🤯



How Thomas Frank's side needed that victory 👏⚪️ pic.twitter.com/ggXRU4Dkue — BBC Sport (@BBCSport) December 6, 2025

Тотнъм не бе притеснен сериозно през втората част, а можеше да стигне и до по-голяма победа. Грешка на Нейтън Колинс можеше да доведе до гол на Джед Спенс, но Келъхър направи отлично спасяване. Попадение на Мохамед Кудус пък бе отменено поради засада.

Снимки: Imago