Серхио Рамос обяви края на авантюрата си в Мексико

Световният шампион с отбора на Испания Серхио Рамос, който е бивш футболист на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, потвърди, че няма да продължи договора си с мексиканския отбор Монтерей, където играе от февруари.

39-годишният защитник, който е и двукратен европейски шампион, както и четири пъти е печелил Шампионската лига с Реал, се оттегля, след като отборът му отпадна на полуфиналите на Апертурата - есенния шампионат на Мексико. "Да, това беше последният ми мач", заяви Рамос пред мексиканка телевизия след загубата от Толука. Миналата седмица пресата в страната вече бе разкрила, че той няма намерение да поднови контракта си.

Опитният бранител не даде никаква яснота около бъдещето на кариерата си, но според мексиканските медии той се надява да се върне в Европа, за да може да се бори за място в тима на Испания за Световното първенство през 2026 година. Рамос подписа договор с Монтерей през февруари, като изигра 27 мача, в които вкара 6 гола. Той участва и на Световно клубно първенство, където тимът бе отстранен на осминафиналите от германския Борусия (Дортмунд).

