Серхио Рамос напуска Мексико и си търси нов клуб

Испанската легенда Серхио Рамос напуска настоящия си клуб Монтерей, съобщи “Ел Чирингито”. Това ще стана след края на плейофната фаза в мексиканската Апертура, която започва сега. Защитникът, който през март ще навърши 40 години, обаче не планира да слага край на кариерата си, а ще си търси нов отбор.

Рамос подсили Монтерей през миналия февруари като свободен агент с договор до края на декември. Той показа добра форма и е основен футболист на тима, а беше с него и на Световното клубно първенство през лятото.

Не е изключено бившият капитан на Реал Мадрид да се надява, че прибирайки се в Европа би имал шанс да спечели място в националния отбор за предстоящото Световно първенство. Рамос жадува за това, защото пропусна последните три големи форума.

За последно Рамос игра за Испания през 2021 г. Той не беше повикан от Луис Енрике за Евро 2020, нито за Световното първенство в Катар през 2022 г., а Луис де ла Фуенте също не го включи в състава за Евро 2024.

