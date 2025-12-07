Шампионатът при конструкторите във Формула 1 през 2025 година беше решен отдавна, а титлата за втори пореден сезон се насочи към Уокинг. В крайното класиране Макларън завърши с 833 точки, а второто място стана притежание на Мерцедес, който завърши с 469 пункта. Тройката с 451 оформи екипът на Ред Бул.
Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025:
Макларън – 833 точки
Мерцедес – 469
Ред Бул – 451
Ферари – 398
Уилямс – 137
Рейсинг Булс – 92
Астън Мартин – 89
Хаас – 79
Заубер – 70
Алпин – 22
Снимки: Sportal.bg