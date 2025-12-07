Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025

Шампионатът при конструкторите във Формула 1 през 2025 година беше решен отдавна, а титлата за втори пореден сезон се насочи към Уокинг. В крайното класиране Макларън завърши с 833 точки, а второто място стана притежание на Мерцедес, който завърши с 469 пункта. Тройката с 451 оформи екипът на Ред Бул.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025:

Макларън – 833 точки Мерцедес – 469 Ред Бул – 451 Ферари – 398 Уилямс – 137 Рейсинг Булс – 92 Астън Мартин – 89 Хаас – 79 Заубер – 70 Алпин – 22

Снимки: Sportal.bg