  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025

Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025

  • 7 дек 2025 | 16:57
  • 401
  • 0
Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025

Шампионатът при конструкторите във Формула 1 през 2025 година беше решен отдавна, а титлата за втори пореден сезон се насочи към Уокинг. В крайното класиране Макларън завърши с 833 точки, а второто място стана притежание на Мерцедес, който завърши с 469 пункта. Тройката с 451 оформи екипът на Ред Бул.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Крайно класиране при отборите във Формула 1 за сезон 2025:

  1. Макларън – 833 точки

  2. Мерцедес – 469

  3. Ред Бул – 451

  4. Ферари – 398

  5. Уилямс – 137

  6. Рейсинг Булс – 92

  7. Астън Мартин – 89

  8. Хаас – 79

  9. Заубер – 70

  10. Алпин – 22

Снимки: Sportal.bg

