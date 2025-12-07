Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025

Надпреварата за Гран При на Абу Даби сложи край на сезон 2025 във Формула 1, а световен шампион стана Ландо Норис.

Британският пилот на Макларън грабна своята първа титла с актив от 423 точки и аванс от само две пред Макс Верстапен, който спечели на „Яс Марина“. Трети в класирането завърши Оскар Пиастри, който води с голяма част от шампионата, но накрая нямаше сили да се пребори за нещо повече от третото място с актив от 410 точки.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025:

Ландо Норис – 423 точки Макс Верстапен – 421 Оскар Пиастри – 410 Джордж Ръсел – 319 Шарл Леклер – 242 Люис Хамилтън – 156 Андреа Кими Антонели – 150 Алекс Албон – 73 Карлос Сайнц – 64 Фернандо Алонсо – 56 Нико Хюлкенберг – 51 Исак Хаджар – 51 Оливър Беарман – 41 Лиам Лоусън – 38 Естебан Окон – 38 Ланс Строл – 33 Юки Цунода – 33 Пиер Гасли – 22 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

