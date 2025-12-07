Надпреварата за Гран При на Абу Даби сложи край на сезон 2025 във Формула 1, а световен шампион стана Ландо Норис.
Британският пилот на Макларън грабна своята първа титла с актив от 423 точки и аванс от само две пред Макс Верстапен, който спечели на „Яс Марина“. Трети в класирането завърши Оскар Пиастри, който води с голяма част от шампионата, но накрая нямаше сили да се пребори за нещо повече от третото място с актив от 410 точки.
Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025:
Ландо Норис – 423 точки
Макс Верстапен – 421
Оскар Пиастри – 410
Джордж Ръсел – 319
Шарл Леклер – 242
Люис Хамилтън – 156
Андреа Кими Антонели – 150
Алекс Албон – 73
Карлос Сайнц – 64
Фернандо Алонсо – 56
Нико Хюлкенберг – 51
Исак Хаджар – 51
Оливър Беарман – 41
Лиам Лоусън – 38
Естебан Окон – 38
Ланс Строл – 33
Юки Цунода – 33
Пиер Гасли – 22
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
