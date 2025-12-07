Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025

Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025

  • 7 дек 2025 | 16:57
  • 466
  • 0
Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025

Надпреварата за Гран При на Абу Даби сложи край на сезон 2025 във Формула 1, а световен шампион стана Ландо Норис.

Британският пилот на Макларън грабна своята първа титла с актив от 423 точки и аванс от само две пред Макс Верстапен, който спечели на „Яс Марина“. Трети в класирането завърши Оскар Пиастри, който води с голяма част от шампионата, но накрая нямаше сили да се пребори за нещо повече от третото място с актив от 410 точки.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Крайно класиране при пилотите във Формула 1 за сезон 2025:

  1. Ландо Норис – 423 точки

  2. Макс Верстапен – 421

  3. Оскар Пиастри – 410

  4. Джордж Ръсел – 319

  5. Шарл Леклер – 242

  6. Люис Хамилтън – 156

  7. Андреа Кими Антонели – 150

  8. Алекс Албон – 73

  9. Карлос Сайнц – 64

  10. Фернандо Алонсо – 56

  11. Нико Хюлкенберг – 51

  12. Исак Хаджар – 51

  13. Оливър Беарман – 41

  14. Лиам Лоусън – 38

  15. Естебан Окон – 38

  16. Ланс Строл – 33

  17. Юки Цунода – 33

  18. Пиер Гасли – 22

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

  • 7 дек 2025 | 13:42
  • 883
  • 0
Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 13:12
  • 4941
  • 0
Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

  • 7 дек 2025 | 12:58
  • 1426
  • 1
Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

  • 7 дек 2025 | 12:47
  • 7473
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 12795
  • 13
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

  • 7 дек 2025 | 11:20
  • 3236
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

  • 7 дек 2025 | 17:01
  • 15364
  • 95
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 19563
  • 31
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 11006
  • 3
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 26307
  • 11
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 12795
  • 13
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18335
  • 46