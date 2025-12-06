Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

  • 6 дек 2025 | 23:09
  • 377
  • 0
Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха много драматична 5-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпиха у дома на Кушгьоз Винч Аккуш Беледийеспор (Измир) с 2:3 (28:30, 25:21, 16:25, 25:15, 13:15) в двубой от 9-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Бърдаров със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция
Бърдаров със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция

Така Бърдаров и съотборниците му се смъкнаха на 7-о място във временното класиране с 4 победи, 5 загуби и 14 точки в актива си. В следващия 10-и кръг ИББ са гости на гранда Фенербахче Медикана (Истанбул). Мачът е в събота (13 декември) от 14,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра страхотен мач за ИББ и бе над всички с 26 точки (4 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +18).

Али Фазлъ добави 19 точки (1 блок и 51% ефективност в атака - +8), но и това не помогна за успеха.

За гостите от Аккуш бразилецът Виктор Кордосо реализира 21 точки (1 блок, 3 аса, 42% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +14), а кубинският национал Хавиер Консепсион завърши с 16 точки (4 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака - +11) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

  • 6 дек 2025 | 17:50
  • 454
  • 1
Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

  • 6 дек 2025 | 17:17
  • 506
  • 0
Пламен Константинов: Само глупаците правят две еднакви грешки подред

Пламен Константинов: Само глупаците правят две еднакви грешки подред

  • 6 дек 2025 | 16:53
  • 2543
  • 0
Франческо Кадеду: Нека не търсим оправдания, играхме зле

Франческо Кадеду: Нека не търсим оправдания, играхме зле

  • 6 дек 2025 | 16:36
  • 1100
  • 0
Мартин Божилов: Това бе победа за самочувствието на отбора

Мартин Божилов: Това бе победа за самочувствието на отбора

  • 6 дек 2025 | 16:29
  • 1275
  • 0
Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова тежка загуба в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова тежка загуба в Полша

  • 6 дек 2025 | 16:19
  • 1162
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 80894
  • 494
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 253
  • 0
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 32258
  • 31
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 24325
  • 176
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 21349
  • 83
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 37285
  • 22