Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха много драматична 5-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпиха у дома на Кушгьоз Винч Аккуш Беледийеспор (Измир) с 2:3 (28:30, 25:21, 16:25, 25:15, 13:15) в двубой от 9-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Така Бърдаров и съотборниците му се смъкнаха на 7-о място във временното класиране с 4 победи, 5 загуби и 14 точки в актива си. В следващия 10-и кръг ИББ са гости на гранда Фенербахче Медикана (Истанбул). Мачът е в събота (13 декември) от 14,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра страхотен мач за ИББ и бе над всички с 26 точки (4 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +18).

Али Фазлъ добави 19 точки (1 блок и 51% ефективност в атака - +8), но и това не помогна за успеха.

За гостите от Аккуш бразилецът Виктор Кордосо реализира 21 точки (1 блок, 3 аса, 42% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +14), а кубинският национал Хавиер Консепсион завърши с 16 точки (4 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака - +11) за победата.