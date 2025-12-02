Бърданов със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 4-а загуба от началото на сезона в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпи у дома на Бурса Бююкшехир Беледийе с 1:3 (21:25, 23:25, 25:19, 38:40) в среща от междинния 8-и кръг, играна този следобед.

Така Бърдаров и съотборниците му са на 6-о място във временното класиране с 4 победи, 4 загуби и 13 точки в актива си. В следващия 9-и кръг ИББ са отново домакини, но на Кушгьоз Винч Аккуш Беледийеспор (Измир). Мачът е в събота (6 декември) от 15,30 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра нов силен за ИББ и реализира 17 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +9).

Али Фазлъ (2 блока и 47% ефективност в атака - +13) и Халил Ибрахим Юджел (1 ас, 58% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +14) добавиха още 21 и 19 точки, но и това не помогна за успеха.

За гостите от Бурса Петър Дирлич реализира страхотните 26 точки (5 блока!, 1 ас и 50% ефективност в атака - +21), а Османи Уриарте завърши с 22 точки (2 блока, 2 аса, 46% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +9) за победата.