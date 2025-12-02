Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бърданов със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция

Бърданов със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция

  • 2 дек 2025 | 20:28
  • 532
  • 1
Бърданов със 17 точки, ИББ с 4-а загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 4-а загуба от началото на сезона в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпи у дома на Бурса Бююкшехир Беледийе с 1:3 (21:25, 23:25, 25:19, 38:40) в среща от междинния 8-и кръг, играна този следобед.

Денислав Бърдаров и ИББ с победа №4 в Турция
Денислав Бърдаров и ИББ с победа №4 в Турция

Така Бърдаров и съотборниците му са на 6-о място във временното класиране с 4 победи, 4 загуби и 13 точки в актива си. В следващия 9-и кръг ИББ са отново домакини, но на Кушгьоз Винч Аккуш Беледийеспор (Измир). Мачът е в събота (6 декември) от 15,30 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра нов силен за ИББ и реализира 17 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +9).

Али Фазлъ (2 блока и 47% ефективност в атака - +13) и Халил Ибрахим Юджел (1 ас, 58% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +14) добавиха още 21 и 19 точки, но и това не помогна за успеха.

За гостите от Бурса Петър Дирлич реализира страхотните 26 точки (5 блока!, 1 ас и 50% ефективност в атака - +21), а Османи Уриарте завърши с 22 точки (2 блока, 2 аса, 46% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +9) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

  • 2 дек 2025 | 19:16
  • 821
  • 0
Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

  • 2 дек 2025 | 19:05
  • 1480
  • 1
ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 1 дек 2025 | 19:52
  • 2041
  • 0
Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

  • 1 дек 2025 | 17:56
  • 5380
  • 2
Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

  • 1 дек 2025 | 17:05
  • 695
  • 0
Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

  • 1 дек 2025 | 16:47
  • 1305
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20433
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27505
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1373
  • 9
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1467
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20592
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27798
  • 10