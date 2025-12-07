Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Юпилер Про Лига, Белгия
  3. Издънки за лидерите в Белгия

Издънки за лидерите в Белгия

  • 7 дек 2025 | 04:59
  • 255
  • 0
Издънки за лидерите в Белгия

Двата фаворита за титлата в Белгия Брюж и Роял Юнион СЖ не можаха да спечелят мачовете си от 17-ия кръг на Юпилер Про Лига. Брюж отстъпи с 2:3 при визитата си на Сент Трюйден, който продължава да прави фурор и вече е втори в класирането, изпреварвайки "синьо-черните".

Рафаел Ониедика даде преднина на гостите в 16-ата минута, но до почивката Сент Трюйден обърна нещата в своя полза с попадения на Арбнор Муя (21') и Рьотаро Ито (32') от дузпа. Резервата Кайе Фуро възстанови равенството в 70-ата минута, а Андрес Ферари донесе сладката победа на домакините в 81-вата.

Шампионът Роял Юнион СЖ стигна само до 1:1 у дома срещу Гент. Матис Самоаз откри в полза на гостите, а в 77-ата минута Кевин Мак Алистър изравни. Въпркеи гршената стъпка, Роял Юнион СЖ е лидер с 37 то

В друга среща вчера Серкъл Брюж загуби с 1:2 на собствен терен от Стандард (Лиеж), който вече е 5-и с 24 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Верона дочака първа победа

Верона дочака първа победа

  • 7 дек 2025 | 00:53
  • 547
  • 0
ПСЖ включи на пета скорост

ПСЖ включи на пета скорост

  • 7 дек 2025 | 00:32
  • 1742
  • 1
Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

  • 7 дек 2025 | 00:14
  • 2541
  • 1
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 13663
  • 94
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 11287
  • 20
Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

  • 6 дек 2025 | 23:00
  • 1916
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 87169
  • 514
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 13663
  • 94
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 40107
  • 35
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 30473
  • 177
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 26365
  • 93
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 40950
  • 22