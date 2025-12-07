Издънки за лидерите в Белгия

Двата фаворита за титлата в Белгия Брюж и Роял Юнион СЖ не можаха да спечелят мачовете си от 17-ия кръг на Юпилер Про Лига. Брюж отстъпи с 2:3 при визитата си на Сент Трюйден, който продължава да прави фурор и вече е втори в класирането, изпреварвайки "синьо-черните".

Рафаел Ониедика даде преднина на гостите в 16-ата минута, но до почивката Сент Трюйден обърна нещата в своя полза с попадения на Арбнор Муя (21') и Рьотаро Ито (32') от дузпа. Резервата Кайе Фуро възстанови равенството в 70-ата минута, а Андрес Ферари донесе сладката победа на домакините в 81-вата.

Шампионът Роял Юнион СЖ стигна само до 1:1 у дома срещу Гент. Матис Самоаз откри в полза на гостите, а в 77-ата минута Кевин Мак Алистър изравни. Въпркеи гршената стъпка, Роял Юнион СЖ е лидер с 37 то

В друга среща вчера Серкъл Брюж загуби с 1:2 на собствен терен от Стандард (Лиеж), който вече е 5-и с 24 точки.