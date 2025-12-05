Популярни
  Обявиха съдията за дербито на "Тича"

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от предстоящия 19-и кръг в efbet Лига. Дербито между Черно море и ЦСКА на стадион "Тича" ще бъде ръководено от Любослав Любомиров, а Валентин Железов ще свири другия сблъсък във Варна, който противопоставя отборите на Спартак (Варна) и Левски.

Стоян Арсов е главен рефер на ЦСКА 1948 - Добруджа, а Георги Гинчев е изпратен на срещата Лудогорец - Славия.

6 декември 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС:Венцислав Георгиев Митрев АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков ВАР:Васил Петров Минев АВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Ичко Лозев Лозев

6 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Никола Антонов Попов АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Мартин Живков Великов АВАР:Тодор Недялков Киров

СН:Мартин Живков Богдев

6 декември 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Любослав Бисеров Любомиров АС1:Георги Пламенов Тодоров АС2:Мартин Емилов Венев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР:Кристиян Николов Колев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

7 декември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф

ГС:Християна Красимирова Гутева АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Димо Стоянов Димов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Георги Петров Стоянов

СН:Радан Василев Мирянов

7 декември 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Левски

ГС:Валентин Станчев Железов АС1:Станимир Илков Илков АС2:Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Волен Валентинов Чинков АВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:Камен Михайлов Алексиев

8 декември 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:Стоян Панталеев Арсов АС1:Иво Николаев Колев АС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Васил Петров Минев

СН:Александър Костадинов Костадинов

8 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС:Георги Милков Гинчев АС1:Мартин Тодоров Мачев АС2:Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Георги Крумов Виделов

9 декември 2025 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921

ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Владимир Тодоров Ташков АС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Георги Николов Кабаков АВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Цветан Георгиев Георгиев

