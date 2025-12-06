Херо: Не заслужавахме да загубим

Популярни
  • 6 дек 2025 | 14:39
Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров – Херо беше разочарован след поражението с 2:3 от Локомотив в София.

"За мен подценихме ситуацията. Имаше неразбирателство между нашия вратар и централния защитник. Дойде нарушението и след това голът. Действително второто полувреме стояхме много по-добре. Имахме много положения, но и късметът ни обърна гръб. Имаше липса на агресия в някои наши футболисти. Не заслужавахме да загубим днес. Винаги съм доволен, когато създаваме положения. Това означава, че играем съзнателен футбол. Надявам се да изглеждаме по различен начин през втория полусезон. Целите ми са да търсим максимума във всички срещи".

