Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Станислав Генчев предупредил един от футболистите на Локо (София)

Станислав Генчев предупредил един от футболистите на Локо (София)

  • 6 дек 2025 | 10:21
  • 765
  • 0

Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев е провел разговор с един от основните си футболисти преди домакинството на Ботев (Пловдив). Наставникът на столичните железничари е предупредил левия защитник Ангел Лясков да внимава в мача с “канарчетата”, пише “Тема спорт”. Причината е, че 27-годишният футболист е с четири жълти картона от началото на сезона и при получаването на още един ще бъде наказан за един двубой. Последната среща за годината ще бъде осминафиналният сблъсък с ЦСКА за купата. Мачът на стадион „Васил Левски“ е на 13 декември, събота от 18:00 часа.

Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"
Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"

Двама от основните играчи на Генчев, които ще пропуснат двубоя с Ботев, Реян Даскалов и Раян Бидунга, изчистиха картоните си преди срещата с червените. Двамата ще изтърпят наказанията си в домакинството на жълто-черните. Конгоанецът дори си изкара червен картон при победата над Монтана.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

  • 6 дек 2025 | 02:31
  • 1097
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 1014
  • 0
Станев: Две минути ни разделиха с точката

Станев: Две минути ни разделиха с точката

  • 5 дек 2025 | 20:08
  • 1332
  • 4
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 20677
  • 40
Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

  • 5 дек 2025 | 17:52
  • 935
  • 4
Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 17:41
  • 3984
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 11:20
  • 159
  • 0
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 5451
  • 4
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 3143
  • 2
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 4471
  • 4
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 2465
  • 5
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 66613
  • 114