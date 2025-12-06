Станислав Генчев предупредил един от футболистите на Локо (София)

Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев е провел разговор с един от основните си футболисти преди домакинството на Ботев (Пловдив). Наставникът на столичните железничари е предупредил левия защитник Ангел Лясков да внимава в мача с “канарчетата”, пише “Тема спорт”. Причината е, че 27-годишният футболист е с четири жълти картона от началото на сезона и при получаването на още един ще бъде наказан за един двубой. Последната среща за годината ще бъде осминафиналният сблъсък с ЦСКА за купата. Мачът на стадион „Васил Левски“ е на 13 декември, събота от 18:00 часа.

Двама от основните играчи на Генчев, които ще пропуснат двубоя с Ботев, Реян Даскалов и Раян Бидунга, изчистиха картоните си преди срещата с червените. Двамата ще изтърпят наказанията си в домакинството на жълто-черните. Конгоанецът дори си изкара червен картон при победата над Монтана.