Генчев: Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев похвали футболистите си, които надделяха с 2:1 над Монтана на тежкия терен "Огоста". Това бе четвърта поредна победа като гост за столичани.

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

"Щом отборът е победил, си тръгваме с приятни чувства и положителни емоциии. Честитя на Делев, нека почерпи момчето за раждането на сина му. Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв. Разчиташе се на борба и грешки.

Имахме шанс при втория гол топката да се върне в Краси. Това ни бе и целта - при атака от фланга футболистите да подкрепят атаката. Поздравявам момчетата за себераздаването.

Благодаря на хората, които ни подкрепят във всеки един мач. Последните четири гостувания имаме 4 победи. Тяхната подкрепа е важна, защото с нея се чувстваме по-добре, играем като едно цяло.

На мен ми се искаше Бидунга да не бъде гонен и да играе още в следващия мач. Ще пропусне мача с Ботев и ще играе с ЦСКА, но 8-те му картона остават и през през пролетта ще пропусне два мача", каза Генчев, след което допълни, че в следващия кръг предстои труден двубой на неговите момчета с Ботев (Пловдив).

"Ботев направи подобрение, привлече 21-22 футболисти. Това е клуб с голяма маса, чужденците се адаптираха. Ботев е много солиден противник, надяваме се да излезем победители от този двубой", завърши Генчев.