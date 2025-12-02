Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв

Генчев: Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв

  • 2 дек 2025 | 17:41
  • 353
  • 0
Генчев: Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев похвали футболистите си, които надделяха с 2:1 над Монтана на тежкия терен "Огоста". Това бе четвърта поредна победа като гост за столичани.

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

"Щом отборът е победил, си тръгваме с приятни чувства и положителни емоциии. Честитя на Делев, нека почерпи момчето за раждането на сина му. Не мислех, че ще има по-лош терен от мача с Арда, но днес бе такъв. Разчиташе се на борба и грешки.

Имахме шанс при втория гол топката да се върне в Краси. Това ни бе и целта - при атака от фланга футболистите да подкрепят атаката. Поздравявам момчетата за себераздаването.

Благодаря на хората, които ни подкрепят във всеки един мач. Последните четири гостувания имаме 4 победи. Тяхната подкрепа е важна, защото с нея се чувстваме по-добре, играем като едно цяло.

На мен ми се искаше Бидунга да не бъде гонен и да играе още в следващия мач. Ще пропусне мача с Ботев и ще играе с ЦСКА, но 8-те му картона остават и през през пролетта ще пропусне два мача", каза Генчев, след което допълни, че в следващия кръг предстои труден двубой на неговите момчета с Ботев (Пловдив).

"Ботев направи подобрение, привлече 21-22 футболисти. Това е клуб с голяма маса, чужденците се адаптираха. Ботев е много солиден противник, надяваме се да излезем победители от този двубой", завърши Генчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

  • 2 дек 2025 | 13:26
  • 1002
  • 3
Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

  • 2 дек 2025 | 13:22
  • 890
  • 2
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31540
  • 37
Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 11:14
  • 1600
  • 3
Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

  • 2 дек 2025 | 10:50
  • 499
  • 1
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 9615
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4641
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14561
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12146
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19260
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31540
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31973
  • 15