България се класира за 1/4-финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

България постигна четвърта победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания). Националите, които в предишните два дни се наложиха над Швеция, Шотландия и Хърватия, спечелиха с 5:0 срещу Унгария.

Победите постигнаха Георги Рупцов и Елена Попиванова на смесени двойки, на единично Теодор Митев и Лили Радева, и на двойки Теодор Митев/Георги Рупцов и Елена Попиванова/Виктория Попова.

България завърши като лидер в класирането с четири успеха от четири срещи. На четвъртфиналите утре националите ще играят срещу Дания.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.