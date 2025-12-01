Популярни
България се класира за 1/4-финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

  • 1 дек 2025 | 22:47
  • 236
  • 0
България постигна четвърта победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания). Националите, които в предишните два дни се наложиха над Швеция, Шотландия и Хърватия, спечелиха с 5:0 срещу Унгария.

Победите постигнаха Георги Рупцов и Елена Попиванова на смесени двойки, на единично Теодор Митев и Лили Радева, и на двойки Теодор Митев/Георги Рупцов и Елена Попиванова/Виктория Попова.

България завърши като лидер в класирането с четири успеха от четири срещи. На четвъртфиналите утре националите ще играят срещу Дания.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.

