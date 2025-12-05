Популярни
  Мъжете загубиха първия си мач на Европейската отборна квалификация по бадминтон

  • 5 дек 2025 | 15:41
Мъжкият национален тим на България допусна загуба в първия си мач на Европейската отборна квалификация по бадминтон в чешката столица Прага.

Българите отстъпиха пред Унгария с 2:3. Победите постигнаха Цветомир Стоянов срещу Кристоф Тот с 21:16, 16:21, 21:12 за 45 минути и на двойки Иван Русев и Цветомир Стоянов срещу Милан Местерхази и Петер Палкович с 22:20, 21:23, 25:23 за 64 минути.

Поражения допуснаха на единично Илиян Стойнов и Цветан Иванов, както и на двойки Евгени Панев/Илиян Стойнов.

Утре България ще играе с Финландия отново от 11:00 часа. От тима отсъства първата ракета на страната Димитър Янакиев поради контузия.

