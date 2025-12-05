Росен Великов със злато на рапира от "Мемориал Цветков" в Любляна

Росен Великов от фехтовална академия Волов спечели златен медал на рапира на международния турнир „Мемориал Цветков“ в Любляна (Словения). Традиционната надпревара събра младите надежди на рапирата от седем държави в три възрастови групи до 12, до 14 и до 17 години.

При 17-годишните Великов излезе от групите с три победи и две загуби. В елиминациите той отстрани Андрей Кенаров (България) с 15:6 и Ловро Муник (Хърватия) с 15:14. В двубоя за място на почетната стълбичка националът надделя над друг българин Мартин Велев с 15:13. В срещата за място на финала Великов победи Алаче Джакомело (Италия) с 15:11. В спора за първото място българинът продължи отличната си игра и надделя над Чезаре Морган (Италия) с 15:12, за да триумфира.

При жените до 14 години Калина Сотирова от Фехтовална академия Волов завърши на девето място, съобщават от БФ Фехтовка.