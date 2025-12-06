Руи Боржеш: През второто полувреме не приличахме на себе си

Наставникът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш призна, че отборът му е изиграл слабо второ полувреме срещу Бенфика и не е направил достатъчно, за да стигне до победата. Двубоят на "Луж" завърши 1:1.

"Влязохме много добре в мача, а Бенфика не създаваше никакви положения. Съперникът се подобри след изравняването, а през второто полувреме не бяхме този Спортинг, който искахме да бъдем. Причината не беше толкова в натиска на противника, колкото заради липсата ни на активност. Започнахме да грешим пасове, да даваме увереност на Бенфика в това отношение. Те разчитаха на помощта на публиката. Ние не задържахме достатъчно топката и станахме лесни за разгадаване", заяви Руи Боржеш.

"В началната фаза дори не искахме да даваме притежанието на топката, още повече че Бенфика я губеше още пред собственото си наказателно поле. Отборът беше много ефективен и концентриран, когато пресираше. През второто полувреме ни липсваше тази способност да четем по-добре моментите. Имахме някои лоши позиционирания в защита. Бенфика обаче така и не създаде голяма опасност", подчерта треньорът на "зелено-белите".

"Доволен съм от Педро Гонсавеш. Кенда изигра два отлични мача, той ни дава различни неща. Това е естествен избор. Можеше да се спрем и на Катамо. Това са главоболията на треньора. Двамата дават различни опции на тима", обясни избора на стартов състав Руи Боржеш.

"Няма да коментирам съдийството. Честно казано, равенството е справедливо на фона на това, което представляваха първото и второто полувреме", продължи Руи Боржеш.

"Не печелим големите мачове? За мен е важно да кажа, че откакто съм в Спортинг, още не съм губил извън дома. Не ме интересува да губя големите мачове и да печеля всички останали. Факт е, че с мен отборът стана шампион", каза още насатвникът на Спортинг.

Снимки: Imago