  Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  Руи Боржеш: През второто полувреме не приличахме на себе си

Руи Боржеш: През второто полувреме не приличахме на себе си

  • 6 дек 2025 | 04:46
  • 151
  • 0
Руи Боржеш: През второто полувреме не приличахме на себе си

Наставникът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш призна, че отборът му е изиграл слабо второ полувреме срещу Бенфика и не е направил достатъчно, за да стигне до победата. Двубоят на "Луж" завърши 1:1.

"Влязохме много добре в мача, а Бенфика не създаваше никакви положения. Съперникът се подобри след изравняването, а през второто полувреме не бяхме този Спортинг, който искахме да бъдем. Причината не беше толкова в натиска на противника, колкото заради липсата ни на активност. Започнахме да грешим пасове, да даваме увереност на Бенфика в това отношение. Те разчитаха на помощта на публиката. Ние не задържахме достатъчно топката и станахме лесни за разгадаване", заяви Руи Боржеш.

Лисабонското дерби донесе радост на Порто
Лисабонското дерби донесе радост на Порто

"В началната фаза дори не искахме да даваме притежанието на топката, още повече че Бенфика я губеше още пред собственото си наказателно поле. Отборът беше много ефективен и концентриран, когато пресираше. През второто полувреме ни липсваше тази способност да четем по-добре моментите. Имахме някои лоши позиционирания в защита. Бенфика обаче така и не създаде голяма опасност", подчерта треньорът на "зелено-белите".

"Доволен съм от Педро Гонсавеш. Кенда изигра два отлични мача, той ни дава различни неща. Това е естествен избор. Можеше да се спрем и на Катамо. Това са главоболията на треньора. Двамата дават различни опции на тима", обясни избора на стартов състав Руи Боржеш.

Моуриньо: Започнахме зле, но в края Спортинг беше доволен от равенството
Моуриньо: Започнахме зле, но в края Спортинг беше доволен от равенството

"Няма да коментирам съдийството. Честно казано, равенството е справедливо на фона на това, което представляваха първото и второто полувреме", продължи Руи Боржеш.

"Не печелим големите мачове? За мен е важно да кажа, че откакто съм в Спортинг, още не съм губил извън дома. Не ме интересува да губя големите мачове и да печеля всички останали. Факт е, че с мен отборът стана шампион", каза още насатвникът на Спортинг.

