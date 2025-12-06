Моуриньо: Започнахме зле, но в края Спортинг беше доволен от равенството

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо не беше никак доволен след равенството на неговия тим срещу Спортинг (Лисабон). Голямото дерби завърши 1:1, което облагодетелства лидера в португаското първенство Порто.



"Мисля, че започнахме зле и Спортинг стоеше по-добре на терена в началото. Отбелязахме си автогол... голът на Педро Гонсалвеш на практика е автогол, който ме подразни изключително много. Имаме едно правило: никакви триъгълници в ниска зона, никакви триъгълници между вратаря и халфа. Наблягахме много на това, работихме върху другите начини за изграждане на атаката. Първият удар от вратата, който изпълнихме доведе до гол във вратата ни", коментира Моуриньо.

Лисабонското дерби донесе радост на Порто

"След това имаше период, в който лесно губехме топката заради напрежението от резултата и лошия старт. После показахме добра реакция и в последните 10-15 минути от първото полувреме се съвзехме. През второто полувреме бяхме откровено по-добри, доминирахме и нямаше нито една опасна ситуация в нашето наказателно поле. Ако не се лъжа, имаше само един ъглов удар чак в след 90-ата минута", отбеляза Специалния.



"Ясно е, че в мач от такъв мащаб, срещу толкова добър противник като Спортинг, няма да имаш 5 или 6, или 7 големи голови възможности. Когато останахме с човек по-малко двубоят вече имаше друг характер", обясни Моуриньо.

"Говорихме за грешката при гола на Спортинг. Вратарят знае, че е сгрешил, Енцо знае, че е сгрешил, Антонио знае, че е сгрешил... Имаше и други подобни грешки. Изравнителното попадение ни помогна да се успокоим", отбеляза опитният специалист.

"Не мисля, че Спортинг дойде за равенство, но то ги удовлетворява. На три точки сме от тях и на пет от Порто, който е с мач по-малко. Дори разликата да стане 8, това не ме притеснява. Да, имаме своите проблеми, но се развиваме и постоянно ставаме по-добри", каза още Моуриньо.

Снимки: Imago